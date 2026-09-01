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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريما الرحباني تنشر فيديو نادر من طفولة شقيقها الراحل زياد

ريما وزياد الرحبانى
ريما وزياد الرحبانى
يمنى عبد الظاهر

كشفت ريما الرحباني عن مقطع فيديو نادر يوثق جانبًا من طفولة شقيقها الموسيقار الراحل زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا في 26 يوليو 2025.

وشاركت ريما ، الفيديو عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، لتستعيد من خلاله ذكريات خاصة من مراحل طفولة شقيقها، في ظهور نادر لقطات لم تُنشر من قبل.

وعلقت ريما على الفيديو قائلةً: «صباح 1 سبتمبر.. بداية الشهر الأحب على قلبى، والبوست الأحب على قلبى، وأكتر حاجة بحب أعملها فى الحياة، وعن الأشخاص الأحب على قلبى، فى الكون المقفول ده، وأنا متأكدة إنه بيسمعني».

واختتمت تعليقها قائلةً: «الفيديو ده للفيروزيين، العاصيين، الزياديين، الريماويين.. بيوجع كتير.. كتير».

https://x.com/reemarahbany/status/2094674042368188587?s=46

وتضمن الفيديو مشاهد من طفولة زياد الرحباني، قبل أن يُختتم بصورة تجمعه بشقيقته ريما خلال مرحلة الشباب، فيما حرصت على وضع اسمها على اللقطات، في إشارة إلى أنها من المواد الخاصة التي تحتفظ بها ولم يسبق نشرها

تفاصيل عن زياد الرحباني

ولد زياد الرحبانى فى 1 يناير 1956، وهو فنان وملحن ومسرحى وكاتب لبنانى اشتهر بموسيقاه الحديثة وأعماله المسرحية السياسية الناقدة التى تصف الواقع اللبنانى الحزين بكوميديا عالية الدقة، كما تميز أسلوب زياد الرحبانى بالسخرية والعمق فى معالجة الموضوع، كما أنه اعتبر صاحب مدرسة فى الموسيقى العربية والمسرح العربى المعاصر.
 

ريما الرحباني الموسيقار الراحل زياد الرحباني كاتب لبنانى صاحب مدرسة فى الموسيقى زياد الرحباني

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