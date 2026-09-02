تحذير أممي: حرارة الأرض تتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية خلال سنوات وتهدد العالم بظواهر مناخية أشد تطرفا

حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية من المتوقع أن يتجاوز العتبة الرئيسية البالغة 1.5 درجة مئوية خلال "بضع سنوات"، ما ينذر بمزيد من الظواهر الجوية المتطرفة ويزيد الضغوط على النظم البيئية والأنهار الجليدية والمدن الساحلية المنخفضة.

وأوضح البرنامج، في تقرير أصدره اليوم / الأربعاء / ، أن إعادة درجات الحرارة العالمية إلى ما دون مستوى 1.5 درجة مئوية تظل "ممكنة، لكنها غير مؤكدة بشكل كبير"، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب خفضا سريعا للانبعاثات، إلى جانب اتخاذ إجراءات لإزالة ثاني أكسيد الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي.

وبموجب اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، التزمت الحكومات بالحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية أصبح "مرجحا للغاية"، داعيا الدول إلى التركيز على الحد من المدة التي تظل خلالها درجات الحرارة فوق هذا المستوى.

وحذر التقرير من أن "كل عام من التأخير وكل جزء من الدرجة فوق 1.5 درجة مئوية يزيد المخاطر ويجعل التعافي أكثر صعوبة"، مشيرا إلى إمكانية وقوع خسائر لا يمكن عكسها حتى إذا تراجعت درجات الحرارة في وقت لاحق.

وأضاف أن أكثر السيناريوهات تفاؤلا يتوقع أن تبلغ الزيادة في درجات الحرارة ذروتها عند 1.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، شريطة تنفيذ جميع التعهدات الوطنية الحالية، إلا أن الارتفاع قد يكون أكبر بكثير في ظل عدم تنفيذ تلك التعهدات بالكامل.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن يصل متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى نحو 2.6 درجة مئوية بحلول عام 2100.

وأكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن إجراءات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، بما في ذلك زراعة غابات جديدة، ستكون "بالغة الأهمية" للحد من ارتفاع درجات الحرارة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنها لا يمكن أن تحل محل الخفض العميق والمستدام لمستويات الانبعاثات الحالي.