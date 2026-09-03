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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ما تمسك الفرشة.. أستاذ ديكور يكشف ضوابط الرسم على جدران الأماكن العامة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور محمد سعد، أستاذ الديكور بقسم المسرح بجامعة العاصمة، أن الرسم والتصميم في الأماكن العامة لا يمكن أن يخضع للأذواق الشخصية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة في المناطق ذات القيمة التاريخية والحضارية.

وأوضح الدكتور محمد سعد، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي وحياة مقطوف، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المكان العام ملك للجميع، وبالتالي لا يجوز لشخص أن يفرض ذوقه الخاص على المجتمع من خلال رسم أو إعلان في الشارع.

وقال إن التعامل مع الأماكن العامة يحتاج إلى رقابة وتنظيم، على غرار الرقابة الموجودة على المصنفات الفنية، مؤكدًا أن امتلاك الشخص موهبة فنية أو أدوات الرسم لا يمنحه تلقائيًا الحق في الرسم على أي حائط أو منشأة عامة.

وأشار إلى أهمية دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على الهوية البصرية والطابع المعماري للمناطق المختلفة، موضحًا أن الاستعانة بالمتخصصين واللجان الفنية تسهم في اختيار التصميمات التي تتناسب مع طبيعة الميادين والأماكن العامة.

دعم المواهب بشرط الحصول على الموافقة

وشدد أستاذ الديكور على ضرورة دعم المواهب الشابة والاستفادة من طاقاتهم الفنية، مؤكدًا أن الأعمال الفنية الهادفة يمكن أن تضيف للمشهد الحضاري، لكن في إطار قانوني ومنظم.

وتساءل: «هل حصلوا على موافقة؟ لأنك بترسم على حوائط مبنى مش بتاعك»، في إشارة إلى أهمية الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن المكان قبل تنفيذ أي أعمال فنية على الجدران.

وأكد أن الحفاظ على الشكل الحضاري للأماكن العامة لا يتعارض مع تشجيع الشباب والفنانين، وإنما يضمن توجيه مواهبهم بصورة تحافظ على الهوية البصرية للمكان وحقوق المجتمع.


 

الرسم والتصميم الهوية البصرية دور الجهاز القومي للتنسيق

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