الفرق بين .. كيا EV6 و اي ام اي ام 6 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا EV6 و اي ام اي ام 6 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك الكهربائية .

وسائل الأمان بـ كيا EV6 موديل 2026

كيا EV6 موديل 2026

تمتلك سيارة كيا EV6 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كيا EV6 موديل 2026

كيا EV6 موديل 2026

تحصل سيارة كيا EV6 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 582 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.7 ثانية، وبها قوة 225 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا EV6 موديل 2026

كيا EV6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا EV6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا EV6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اي ام اي ام 6 موديل 2026

اي ام اي ام 6 موديل 2026

تحتوي سيارة اي ام اي ام 6 موديل 2026 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك اي ام اي ام 6 موديل 2026

اي ام اي ام 6 موديل 2026

تستمد سيارة اي ام اي ام 6 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 500 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 730 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 402 حصان .

سعر اي ام اي ام 6 موديل 2026

اي ام اي ام 6 موديل 2026

تباع سيارة اي ام اي ام 6 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 575 ألف جنيه .