يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة سيتروين C4 موديل 2027 الجديدة

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C4 موديل 2027 ، وتنتمي C4 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية الكوبيه .

مواصفات سيتروين C4 موديل 2027

زودت سيارة سيتروين C4 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية .

سيارة سيتروين C4 موديل 2027 الجديدة

ويوجد بـ سيارة سيتروين C4 موديل 2027 ايضا، نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مقاعد كهربائية، وبها GPS .

محرك سيتروين C4 موديل 2027

سيارة سيتروين C4 موديل 2027 الجديدة

تحصل سيارة سيتروين C4 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 155 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ سيتروين C4 موديل 2027

سيارة سيتروين C4 موديل 2027 الجديدة

تحتوي سيارة سيتروين C4 موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات خلفيه، وبها حساسات اماميه، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر سيتروين C4 موديل 2027

سيارة سيتروين C4 موديل 2027 الجديدة

تباع سيارة سيتروين C4 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 525 ألف جنيه .