شيفروليه سبارك 2026 الكهربائية.. المواصفات الكاملة

تعزز شيفروليه موقعها العالمي في سوق السيارات الكهربائية، عبر عدة اصدارات متنوعة، ومن بينها شيفروليه سبارك موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الحجم المدمج.

شيفروليه سبارك 2026 وقدرات المحرك

تستمد شيفروليه سبارك 2026 طاقتها من محرك كهربائي واحد، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام الدفع FWD، وتبلغ القوة الإجمالية للمحرك نحو 100 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 180 نيوتن متر.

شيفروليه سبارك 2026

بطارية ومدى السيارة

تعتمد السيارة على بطارية بسعة 42 كيلوواط ساعة، ومدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 360 كيلومترًا عند الشحن الكامل، وتصل السرعة القصوى إلى 150 كيلومترًا في الساعة.

تجهيزات السلامة والأمان

تحتوي السيارة شيفروليه سبارك 2026 على كاميرا خلفية تساعد السائق على متابعة المنطقة المحيطة أثناء الرجوع إلى الخلف، إلى جانب مجموعة من أنظمة السلامة الإلكترونية التي تدعم التحكم في السيارة خلال القيادة، ومثبت للسرعة، إضافة لمنظومة الوسائد الهوائية.

وتشمل هذه التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، الذي يساعد على الحد من انغلاق العجلات عند الضغط على المكابح بقوة، بالإضافة إلى نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD للتحكم في توزيع قوة الفرملة، كما تتوفر أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

شيفروليه سبارك 2026

مقصورة شيفروليه سبارك 2026

تعتمد المقصورة الداخلية على مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 10.1 بوصة، تدعم الاتصال مع تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تتوفر شاشة رقمية للعدادات بقياس 8.8 بوصة.

وتأتي شيفروليه سبارك الكهربائية بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة بسهولة، إلى جانب نظام صوتي يتكون من ست سماعات، ومرايا جانبية قابلة للتحكم الكهربائي، بالإضافة إلى قفل مركزي للأبواب.