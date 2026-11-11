موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة العامة للإيفاد 2027/ 2028م

أعلنت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف موعدَ عَقْدِ الاختبارات التحريريَّة للسَّادة المتقدِّمين إلى المسابقة العامَّة للإيفاد للعام 2027/ 2028م، التي ستُعقَد في مقرِّ كليَّات: (أصول الدِّين، والشريعة والقانون، واللُّغة العربيَّة) بجامعة الأزهر في الدرَّاسة، وذلك خلال المُدَّة مِن الثلاثاء 17 نوفمبر حتى الخميس 19 نوفمبر 2026م، كمرحلةٍ أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج.

وتَجرِي الاختبارات وَفق الآتي:

* الثلاثاء 17/11/2026م: العلوم العربيَّة- الوعظ (إنجليزي)- كيمياء.

* الأربعاء 18/11/2026م: القراءات- الوعظ- التاريخ- فيزياء- مناهج وطُرُق تدريس (تخصُّص إنجليزي)- شرعي إنجليزي- عربي إنجليزي- عربي إسباني- كيمياء إنجليزي.

* الخميس 19/11/2026م: العلوم الشرعيَّة.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويلزم الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، ويُسمَح بدخول الاختبار فقط بعد إبراز بطاقة الرَّقْم القومي.

كما يُمنَع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، ويُمكِن للمتقدِّمين تعرُّف رَقْم اللجنة، ويوم الاختبار، ومكانه وقاعته، مِنْ خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونيَّة.

وبالنسبة إلى التخصُّصات باللُّغات الأجنبية؛ يُؤدِّي المتقدِّمون اختبارَين؛ أحدهما باللُّغة العربيَّة، والآخر باللُّغة الأجنبيَّة، في يومين مختلفين وَفق الموعد المحدَّد.

أما بالنسبة إلى الوعظ (لغات)، سيُختبر المتقدِّمون اختبارَين؛ أحدهما باللُّغة العربيَّة، والآخر باللُّغة الأجنبيَّة، في يومين مختلفين حسب الموعد المحدَّد.

وأكدت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلَنة، والتقيُّد بالمواعيد المحدَّدة؛ حِرصًا على حُسْن سير الاختبارات، وتيسير الإجراءات لجميع المتقدِّمين، راجيةً لهم دوام التوفيق والسَّداد.

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