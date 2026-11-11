قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو يعود إلى بيته القديم.. توتنهام يحتفي بنجمه السابق ويمنحه هدية تذكارية
محافظ الأقصر: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
انهيار بنك «أوينو» الرقمي يهز باراجواي ويثير مخاوف بشأن المصارف الرقمية سريعة النمو
نجيب ساويرس يدافع عن كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط: يعمل 12 ساعة يوميًا
اختطاف زوجة رئيس بلدية في كولومبيا.. والرئيس يأمر بتعبئة قوات الأمن ويطلق عملية مطاردة واسعة
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة العامة للإيفاد 2027/ 2028م

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
محمد شحتة

أعلنت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف موعدَ عَقْدِ الاختبارات التحريريَّة للسَّادة المتقدِّمين إلى المسابقة العامَّة للإيفاد للعام 2027/ 2028م، التي ستُعقَد في مقرِّ كليَّات: (أصول الدِّين، والشريعة والقانون، واللُّغة العربيَّة) بجامعة الأزهر في الدرَّاسة، وذلك خلال المُدَّة مِن الثلاثاء 17 نوفمبر حتى الخميس 19 نوفمبر 2026م، كمرحلةٍ أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج.

وتَجرِي الاختبارات وَفق الآتي: 
* الثلاثاء 17/11/2026م: العلوم العربيَّة- الوعظ (إنجليزي)- كيمياء.
* الأربعاء 18/11/2026م: القراءات- الوعظ- التاريخ- فيزياء- مناهج وطُرُق تدريس (تخصُّص إنجليزي)- شرعي إنجليزي- عربي إنجليزي- عربي إسباني- كيمياء إنجليزي.
* الخميس 19/11/2026م: العلوم الشرعيَّة.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويلزم الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، ويُسمَح بدخول الاختبار فقط بعد إبراز بطاقة الرَّقْم القومي.

كما يُمنَع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، ويُمكِن للمتقدِّمين تعرُّف رَقْم اللجنة، ويوم الاختبار، ومكانه وقاعته، مِنْ خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونيَّة.

وبالنسبة إلى التخصُّصات باللُّغات الأجنبية؛ يُؤدِّي المتقدِّمون اختبارَين؛ أحدهما باللُّغة العربيَّة، والآخر باللُّغة الأجنبيَّة، في يومين مختلفين وَفق الموعد المحدَّد.

أما بالنسبة إلى الوعظ (لغات)، سيُختبر المتقدِّمون اختبارَين؛ أحدهما باللُّغة العربيَّة، والآخر باللُّغة الأجنبيَّة، في يومين مختلفين حسب الموعد المحدَّد.

وأكدت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلَنة، والتقيُّد بالمواعيد المحدَّدة؛ حِرصًا على حُسْن سير الاختبارات، وتيسير الإجراءات لجميع المتقدِّمين، راجيةً لهم دوام التوفيق والسَّداد.

للاستعلام عن موعد الاختبارات من هنا

البحوث الإسلامية الأزهر مسابقة الإيفاد جامعة الأزهر كليات الأزهر موعد اختبارات مسابقة الإيفاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يكشف دلالة قرآنية في قصة موسى والخضر.. فيديو

قافلة واعظات الأزهر

في رابع أيامها بواحة سيوة.. قافلة واعظات الأزهر تُرسِّخ القيم وتُعرِّف الفتيات والأطفال بمكانة الصحابة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: هذه قواعد إكرام الضيف في الإسلام.. فيديو

بالصور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد