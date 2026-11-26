تقدم محمد همام أمين محافظة القاهرة بحزب الجيل الديمقراطي، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد همام أن هذا الحادث الأليم يستوجب الوقوف على جميع ملابساته وأسبابه، وإجراء تحقيقات عاجلة لكشف حقيقة ما جرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأعرب أمين محافظة القاهرة بحزب الجيل الديمقراطي عن تقديره لسرعة تحرك أجهزة الدولة والجهات المعنية للتعامل مع الحادث، ومتابعة تداعياته وتقديم أوجه الرعاية والدعم للمصابين وأسر الضحايا، مشيدًا بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحادث وتوجيهاته بتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر المتوفين