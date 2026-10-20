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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع جهود حي العمرانية في رفع 283 حالة إشغال وتطوير ونظافة الطرق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في رفع الإشغالات والتعامل مع المنشآت المخالفة، إلى جانب تطوير الطرق وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار  نفذ حي العمرانية بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات إشغالات بشوارع أحمد لطفي ومحمود الذاكي وكفر طهرمس، أسفرت عن رفع 283 حالة إشغال وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ،لتحقيق الانضباط وإعادة تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين

كما تم رفع محتويات منشأة بشارع مسجد الرحمة لإدارتها دون ترخيص وعدم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قطاع الطرق تتواصل أعمال تطوير شارع يوسف وهبي، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بما يسهم في تحسين حالة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة.

وفي قطاع النظافة وتحسين البيئة تم بالتعاون مع هيئة النظافة تنفيذ أعمال رفع المخلفات بنفق العشراوة والفكهانية إلى جانب شوارع الهرم ومدكور والثلاثيني وخاتم المرسلين، بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والأنفاق.

ووجّه المحافظ بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجهود الأحياء في مختلف القطاعات والتعامل الحاسم مع الإشغالات والمخالفات، ومواصلة أعمال التطوير والنظافة وتحسين البيئة، بما يسهم في تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابع الأعمال ميدانياً اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

رفع اشغالات محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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