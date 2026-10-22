إزالة فورية لمنزل عشوائي على مساحة 200 متر أنشئ بأرض زراعية في برقاش بالجيزة .. صور

نجحت الإدارة الزراعية بمركز ومدينة إمبابة، التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقيادة الدكتورة وسام صبحي، مدير الإدارة، في تنفيذ إزالة فورية لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية بمنطقة برقاش، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

حيث نجحت الإدارة الزراعية في إزالة منزل عشوائي بالطوب الاسمنتي على مساحة 200 متر ببرقاش.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات المهمدس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، بمتابعة مستمرة لتشديد الرقابة الميدانية والتعامل بحسم مع أي محاولات للبناء المخالف في مهدها دون تهاون.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الجولات الميدانية والرصد الدوري لضمان عدم تكرار التعديات وتأمين المحاصيل والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.