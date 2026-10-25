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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكرداسة ويوجه بتيسير الإجراءات

الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة كرداسة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع أملاك الدولة.

وتفقد المحافظ سير العمل داخل المركز واطلع على إحصائيات المعاملات المقدمة للمواطنين وآليات إنهاء طلبات التصالح، مؤكدًا أهمية تفعيل آليات التواصل الحضاري والفعّال مع المواطنين، وإخطارهم باستلام المعاملات والطلبات المقدمة من خلال الرسائل النصية القصيرة بما يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

كما حرص المحافظ على التواصل مع عدد من المواطنين المترددين على المركز، خلال تفقده شبابيك تقديم الخدمات، للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة المركز التكنولوجي بكرداسة

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