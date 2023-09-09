انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

دخلت الفنانة شمس ، فى نوبة بكاء ، على الهواء مباشراً ، وذلك اثناء استضافتها فى برنامج قاعدة ستات ، والذى يعرض عبر مجموعة قنوات الفا ، وتقدمه الإعلامية مروة صبري .

وبكت الفنانة شمس بعد حديثها عن وفاة اشقائها ووالدتها مؤكدة انها شعرت “ بالكسر ” .

شمس

وأضافت شمس: الأخوات سند، وقد فقدتهم فى خلال 4 شهور فقط ، فقد شعرت ان عمود الفقري يتعرض للكسر فقرة تلو الاخري .

كانت شمس هاجمت حمو بيكا سابقا في احد البرامج وقالت : شقيقي تعرض لبتر رجله بسبب حادث كبير ، وظل يخضع لـ عمليات جراحية لمدة عام كامل ، وبعد شفائه اصطحبه أصدقاؤه إلى أحد الأماكن التى كان يتواجد بها حمو بيكا ، حيث قام شقيقي بمحاولة تعريف “ بيكا ” بشخصه ، وقال له انه شقيقي ، إلا أن الأخير رد “ بس بس معرفهاش ” .

وتابعت: حمو بيكا وجعلي قلبي على أخويا ، ولهذا السبب أخذت موقفا منه ، حتي وان لم تكن شقيقته معروفة فكان لابد أن يتعامل معه بشكل جيد .

واستكملت : لو كان حمو بيكا تعامل مع شقيقي بشكل جيد ، كنت سأضع حذاءه على رأسي ، فهو بمثابة ابني وقد تركه لي والدنا أمانة.