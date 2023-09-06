شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك” مقطعا مصورا للفنان أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني برفقة ابنتهما.

وظهر في الفيديو الذي يرجع تاريخه إلى فترة قبل إنجابهما طفلتهما الثانية، حيث تواجد الفنان أحمد سعد برفقة ابنته الكبرى، وظهر في حالة انسجام مع طليقته وطفلته، والتي حرص على مداعبتها وحملها طيلة الفيديو، حيث رفضت أن تحملها والدتها وعادت إليه مرة أخرى.

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي يوم الخميس القادم، وذلك بجامعة بدر، حيث من المقرر أن تشاركه الفنانة روبي.

ومن المتوقع أن تقوم روبي وأحمذ سعد بغناء أغنيتهما الأخيرة “يا ليالي” لأول مرة معا، بعد أن طرحا الكليب الخاص بها خلال الأسابيع الماضية.

وروج الفنان أحمد سعد لحفله بالكويت، في أول منشور له، بعد طلاقه من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني.

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

كشف “صدى البلد” التفاصيل الكاملة لانفصال الفنان أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني.

وعلم “صدى البلد” أن ابنة أحمد سعد تعرضت لحادث سيارة برفقه شقيقتها الصغرى، وكان معهما والدة علياء بسيوني وشقيقه أحمد سعد وتعرضا لإصابات بالغة وكسور.

وكانت هذه الحادثة قبل سفر أحمد سعد إلى السعودية بيوم واحد "ليلة الدموع"، ولكن بعد أن علم أحمد سعد أن ابنتيه بخير قرر تكملة الحفل وعدم الرجوع لمصر.

وبعدها بيومين، حدثت مفاجأة غير متوقعو وهي تورم رجل ابنة احمد سعد الرضيعة.

في الوقت الذي نشرت علياء صورة ابنتها على ستوري صفحتها على “إنستجرام” وهي مصابة في قدمها.

وفور علم علياء بسيوني بذلك، أبلغت أحمد سعد ولكن الأخير بعد قدومه من السعودية ذهب إلى الساحل الشمالي، وهو ما فجر الأزمة بينهما، حيث طلبت علياء الطلاق وبالفعل تم في خلال ساعات.