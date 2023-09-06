عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

أحمد سعد
أحمد سعد

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك” مقطعا مصورا للفنان أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني برفقة ابنتهما. 

وظهر في الفيديو الذي يرجع تاريخه إلى فترة قبل إنجابهما طفلتهما الثانية، حيث تواجد الفنان أحمد سعد برفقة ابنته الكبرى، وظهر في حالة انسجام مع طليقته وطفلته، والتي حرص على مداعبتها وحملها طيلة الفيديو، حيث رفضت أن تحملها والدتها وعادت إليه مرة أخرى. 

@kiveofficial #ahmedsaad #kive #news #foryou #احمد_سعد #fyp #اختياراتي_مدمرة_حياتي ♬ original sound - Kive

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي يوم الخميس القادم، وذلك بجامعة بدر، حيث من المقرر أن تشاركه الفنانة روبي. 

ومن المتوقع أن تقوم روبي وأحمذ سعد بغناء أغنيتهما الأخيرة “يا ليالي” لأول مرة معا، بعد أن طرحا الكليب الخاص بها خلال الأسابيع الماضية. 

وروج الفنان أحمد سعد لحفله بالكويت، في أول منشور له، بعد طلاقه من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني. 

أحمد سعد وروبي يجتمعان في حفل غنائي.. الخميس

أسما شريف منير برفقة طليقها فى أول يوم دراسة لابنتها .. صور

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني 

كشف “صدى البلد” التفاصيل الكاملة لانفصال الفنان أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني.

وعلم “صدى البلد” أن ابنة أحمد سعد تعرضت لحادث سيارة برفقه شقيقتها الصغرى، وكان معهما والدة علياء بسيوني وشقيقه أحمد سعد وتعرضا لإصابات بالغة وكسور.

وكانت هذه الحادثة قبل سفر أحمد سعد إلى السعودية بيوم واحد "ليلة الدموع"، ولكن بعد أن علم أحمد سعد أن ابنتيه بخير قرر تكملة الحفل وعدم الرجوع لمصر. 

وبعدها بيومين، حدثت مفاجأة غير متوقعو وهي تورم رجل ابنة احمد سعد الرضيعة.

في الوقت الذي نشرت علياء صورة ابنتها على ستوري صفحتها على “إنستجرام” وهي مصابة في قدمها.

وفور علم علياء بسيوني بذلك، أبلغت أحمد سعد ولكن الأخير بعد قدومه من السعودية ذهب إلى الساحل الشمالي، وهو ما فجر الأزمة بينهما، حيث طلبت علياء الطلاق وبالفعل تم في خلال ساعات.

 

 

أحمد سعد ابنة احمد سعد احمد سعد وزوجته الفنان أحمد سعد زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني مصممة الأزياء علياء بسيوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

هزيمة جديدة للفيروس.. موديرنا تعلن نجاح لقاحها المطور ضد متغير BA.2.86

64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

موضوعات متعلقة

اختيار هيلدا خليفة لتقديم حفل الموريكس دور.. تفاصيل

أحمد سعد وروبي يجتمعان في حفل غنائي.. الخميس

سوسن بدر تتوجه للمحافظات بسبب "أم الدنيا"

طارق الشناوي: أحمد فهمي قدم "سفاح الجيزة" بشكل رائع.. ومخرجه أبدع في التفاصيل lخاص

60 جنيها فقط للتذكرة.. عمر خيرت نجم آخر ليالي مهرجان القلعة

"البطة الصفرا" يحصد المركز الثاني بالسينمات السعودية

طارق الشناوي: رد الفعل تجاه لائحة تحديد أجور الفنانيين مبالغ فيه| خاص

بعد انتشار لائحة أجور وتصنيفات غير موثقة.. المؤلفون والمصورون يتخذون قرارات حاسمة

ترشيحاتنا

تحقيق عاجل.. رئيس رومانيا يعلق على سقوط أجزاء من مسيرة روسية في بلاده

ضربة الموسم.. العربية: الأهلي يستعد لخطف صفقة جديدة من بيراميدز الأيام المقبلة

تراجع حاد لأسعار العملات الأجنبية في مصر بختام تعاملات اليوم

وسط فرض عقوبات على الدعم السريع.. نبأ سار من أمريكا لشعب السودان

صلاح محسن: سعيد بالعودة إلى الأهلي.. وكولر منحني الثقة

ارتفاع ضحايا فيضانات تركيا إلى 7 أشخاص ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

أبيض لافت.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ