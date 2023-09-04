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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسما شريف منير برفقة طليقها فى أول يوم دراسة لابنتها .. صور

اسما شريف منير
اسما شريف منير

نشرت الفنانة اسما شريف منير ، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صور تجمعها بطفلتها الوحيدة ، وطليقها ، فى أول يوم دراسة لابنتها .

وقالت اسما شريف منير : عقبال أول يوم جامعة يا نور عيني .. بنحبك أوي وفرحانين بيكي .

الفنانة اسما شريف منير
الفنانة اسما شريف منير
الفنانة اسما شريف منير

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وكانت قد دعمت ابنة أسماء شريف منير والدتها، بعد الانتقادات الحادة التى تعرضت لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب حلاقتها شعرها على الهواء . 

وقالت ابنة أسما شريف منير فى رسالة دعمها لوالدتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي :  كل من يهاجم والدتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج إلى نمو عقلي ، فوالدتي لا تؤذي أحدا وهي امرأة ناضجة تتخذ القرار الذي تريده خاصة أنه جسدها.

واستكملت ابنة اسما شريف منير حديثها قائلة : والدها الفنان شريف منير يوافق على شكلها الجديد ويحبه لأنه أب عظيم ، وكرهك لوالدتي لا يؤثر عليها لذا توقف عن المحاولة فهي امرأة شجاعة.

واختتمت ابنة اسما شريف منير : والدتي تلهمني بشكل يومي وفخورة أنها رائعة إلى هذا الحد.

وكانت قد علقت الفنانة اسما شريف منير عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، على الهجوم الذى تعرضت له بعد ان قامت بقص شعرها .

وقالت اسما شريف منير : طيب اول حاجة شكراً علي كل ردود الفعل، الوحشة والحلوة كلها، ساعات موقف زي دي بتخلي ناس تشوف ناس تانية عاملين ازاي مجرد انهم بيعبروا عن رأيهم، وشكراً لكل الناس اللي كانت خايفة وقلقانة عليا، ممكن بقي اقولكم الحكاية من وجهة نظري "

وتابعت اسما شريف منير : ببساطة .. اولاً الحكاية جت بالصدفة جداً وكان قرار لحظي وانفعالي جداً ومش ندمانة عليه، تاني حاجة انا مش بعمل كده عشان اطلع ترند بس كنت عارفة اني هبقي ترند، في فرق كبير بين عايزة وعارفة، على فكرة الترند ده نقمه مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي.

وأضافت أسما شريف منير: تالت حاجة أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس، دي صفحة جديدة حلوة مليانة تفاؤل وقوة وإرادة وتحدي وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون، أنا فعلاً من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جداً بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافي منها وبقف على رجلي من الأول وكان أخرها رحلة دهب، فا تاني بالعكس ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقالية مؤمنة اني هحقق فيها حاجات كتير..

وأختتمت حديثها : اخر حاجة الجماعة اللي مكبرين الموضوع (ده شعري مش شعرك) .. حاجة كده بجد اخيرة (انا عاجبني شكلي جداً بصراحة، شكله جامد ومديني ثقه في نفسي جداً)

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