شريف منير يدافع عن إبنته: اللوك عجبنى ومبسوط منها.. بصوا على عليتكم

دعم الفنان شريف منير ابنته أسما شريف منير ، بعد ان قامت بقص شعرها خلال الساعات الماضية ، مما جعلها تتعرض لبعض الانتقادات.

وقال شريف منير فى فيديو قام ببثه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير " إنستجرام : اية الدوشة والضجة اللي انتوا عاملينها دي .. كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا .. ايه الغلط اللي هي عملته ، تصرف عادي جداً ، واعوا تفتكروا اني ممكن أجي على بنتي علشان ارضيكم.

واضاف شريف منير حديثه قائلاً : دي بنتي وماليش غيرها ، واللوك اللي عملته عجبني ، ومبسوط منها ، وقبل ما الاخوه اللي عاملين يشتموا فيها ، ويقولوا جتها البلاء فى شكلها، عايزة تكسب التريند ، وابوها معرفش يربيها ، بصوا علي نفسكم وبصوا على عليتكم واخوتكم .

واستكمل شريف منير : بنتي عندها 36 سنة ، وأم ، وهي حرة تعمل اللي عايزه ، وانا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها ، المهم انها لا تقوم بايذاء أحد .

سما شريف منير تحلق شعرها

نشرت أسما شريف منير، فيديو جديدا لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسما شريف منير، وهي تقص شعرها بماكينة حلاقة على الزيرو ، مما أثار الجدل و دهشة عدد كبير من المتابعين.

وعلقت قائلة أسما شريف منير: شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص، غير الغدد وتأثيرها عليه، قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل.

وتابعت أسما شريف منير: رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدرس عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فرق معايا إحساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي…عادي هبطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الأخيرة.

أحدث أعمال شريف منير

وكانت أحدث أعمال الفنان شريف منير الفنية، هو مسلسله إجازة مفتوحة، الذي تم عرضه في أواخر 2021.

ويجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته، كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.