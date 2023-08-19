عاجل
اخبار التعليم | تنسيق الجامعات 2023.. برامج الحقوق باللغتين الإنجليزية والفرنسية.. كلية التكنولوجيا حلوان تعلن عن منح للطلاب حدث ليلاً| أسعار السجائر تنخفض اليوم.. تحذير عاجل من سيول تضرب هذه المناطق .. زلزال يضرب الذهب عالميًا.. مفاجأة مثيرة في تورط رجلي أعمال بتهريب آثار سياحة الخيول تجذب الزوار إلى شواطئ الغردقة.. تجربة فريدة تمزج بين البحر والصحراء دعاء الحر الشديد.. اللهم أجرنا من نار جهنم أخبار التوك شو| رمضان عن لقب نمبر وان: كان عندي كبت فني..بكرى: مصر رقم 1 عالميا فى إنتاجية وحدة الفدان للقمح الربيعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

وفاء مكي
وفاء مكي

كشفت الفنانة وفاء مكي عن استعدادها لتسجيل أغنية جديدة بعنوان فرحة عمري ، حيث تواصل حالياً التحضير لها ، استعداداً لبدء تسجيلها . 

وقالت وفاء مكي فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : أقوم حالياً بالتجهيز الى الاغنية ، بالإضافة الى عمل تليفزيوني جديد لا أستطيع الافصاح عن تفاصيله حالياً .

وتابعت وفاء مكي : أقول لمنتقدي تقديمي عملي غنائي ، انها ليست هذة المرة الاولي التى أقدم فيها أغنية ، فسبق وان قدمت أغنية فى أحدي الاعمال التليفزيونية من الحان الموسيقار الكبير محمد سلطان .

واستكملت حدثيها قائلة : إذا كان صوتي حلو أعمل ايه يعني " .

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

اختفت الفنانة وفاء مكى عن الأعمال الفنية وجلسات التصوير التى تخضع لها الممثلات والمطربات بين الحين والآخر بعض الواقعة القضائية الشهيرة لها.

لفتت وفاء مكى الأنظار إليها بجلسة التصوير الجديدة حيث ظهرت بملامح صافية ووجه مشرق رغم تقدمها فى العمر واستعمال ميك اب بسيط.

وارتدت الفنانة وفاء مكي في جلسة التصوير الجديدة فستان سواريه ماكسي من اللون الأحمر وأكمام طويلة مزين ببعض الإكسسورات الفضية وتركت شعرها منسدلا 

وفى نفس جلسة التصوير قامت وفاء مكى بتغيير اللوك من سواريه لكلاسيك حيث ارتدت بلوزة ستان سواء أسفلها توب أبيض وقامت بلم شعرها .

وفاء مكى الفنانة وفاء مكي الموسيقار الكبير محمد سلطان محمد سلطان مادلين طبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

موت الفجأة يخطف الفنانين| وفاة نجم التسعينيات.. رحيل مصطفى درويش يصدم الجميع.. وحادث مروع ينهي حياة جورج الراسي

ترشيحاتنا

أمطار وسيول ورياح.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

محمود حميدة: كان عندي شرط واحد بس عشان أعمل فيلم مطرح مطروح.. فيديو

«حنكوراب».. جنة هادئة على شواطئ البحر الأحمر تستقطب عشاق الطبيعة والهدوء

دهب ضحية الخلافات الأسرية والمخدرات.. زوج ينهى حياة ربة منزل بالقليوبية

مخرجات الحوار الوطني .. كل ما تريد معرفته عن توصيات لجنة المحليات

حدث ليلاً| أسعار السجائر تنخفض اليوم.. تحذير عاجل من سيول تضرب هذه المناطق .. زلزال يضرب الذهب عالميًا.. مفاجأة مثيرة في تورط رجلي أعمال بتهريب آثار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب إطلالتها| شاهد

شكلها الحقيقي.. صور مسربة لـ رهف الشامي بدون فلتر تصدم المتابعين

أعراض القولون العصبي عند الأطفال

أجرت تعديلا لتجعله محتشما.. إطلالة أحلام في المملكة العربية السعودية تثير الجدل

فيديو

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

وفاء مكي: أجريت عملية تكميم معدة.. وأتبع نظام غذائي ورياضي للتخسيس

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ