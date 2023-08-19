بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

كشفت الفنانة وفاء مكي عن استعدادها لتسجيل أغنية جديدة بعنوان فرحة عمري ، حيث تواصل حالياً التحضير لها ، استعداداً لبدء تسجيلها .

وقالت وفاء مكي فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : أقوم حالياً بالتجهيز الى الاغنية ، بالإضافة الى عمل تليفزيوني جديد لا أستطيع الافصاح عن تفاصيله حالياً .

وتابعت وفاء مكي : أقول لمنتقدي تقديمي عملي غنائي ، انها ليست هذة المرة الاولي التى أقدم فيها أغنية ، فسبق وان قدمت أغنية فى أحدي الاعمال التليفزيونية من الحان الموسيقار الكبير محمد سلطان .

واستكملت حدثيها قائلة : إذا كان صوتي حلو أعمل ايه يعني " .

اختفت الفنانة وفاء مكى عن الأعمال الفنية وجلسات التصوير التى تخضع لها الممثلات والمطربات بين الحين والآخر بعض الواقعة القضائية الشهيرة لها.

لفتت وفاء مكى الأنظار إليها بجلسة التصوير الجديدة حيث ظهرت بملامح صافية ووجه مشرق رغم تقدمها فى العمر واستعمال ميك اب بسيط.

وارتدت الفنانة وفاء مكي في جلسة التصوير الجديدة فستان سواريه ماكسي من اللون الأحمر وأكمام طويلة مزين ببعض الإكسسورات الفضية وتركت شعرها منسدلا

وفى نفس جلسة التصوير قامت وفاء مكى بتغيير اللوك من سواريه لكلاسيك حيث ارتدت بلوزة ستان سواء أسفلها توب أبيض وقامت بلم شعرها .