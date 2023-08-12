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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

سناء شافع
سناء شافع

يحل الذكري الثالثة على رحيل الفنان سناء شافع الذي نجح في مسيرته الفنية بالتوازي مع اهتمامه بالمسار الأكاديمية الذي تدرج به حتى تولى منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية.

 

ولد سناء شافع فى 25 يناير 1943، بقرية موشا بمحافظة أسيوط، وانتقل إلى القاهرة مع والده والذى كان من علماء الأزهر الشريف، لذلك تربى تربية دينية ما بين حى الجمالية والحسين، حتى انتقل إلى حدائق القبة بعد ذلك.

 تعلق بالفن منذ صغره فالتحق بفرقة هواة المسرح بشارع "عماد الدين" ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

 

بدأ سناء شافع فى فرق المسرح حتى أصبح من أهم رواد المسرح سواء تمثيلا أو إخراجا، كما عمل بالتلفزيون والسينما، حيث أخرج مسرحية "دون كيشوت".

 

عاد سناء شافع إلى مصر وتدرج في المناصب الأكاديمية، لكنه لم ينس موهبته الفنية، وشارك في العشرات من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. 

من أهم أعماله السينمائية دوره فى فيلم "حتى لا يطير الدخان" وفيلم "فوزية البرجوازية"، أما بالنسبة للتلفزيون، فقد شارك فى مسلسلات "الزينى بركات" و"حضرة المتهم أبى"، ولقب بـ "فيلسوف الفن" لإجادته اللغة العربية بشكل كبير واشتراكه فى أكثر من فيلم تاريخى.

 

تزوج سناء شافع  9 مرات وكانت الزيجة الأولى فى حياته دون علم عائلته، وهو طالب بالمعهد العالى للسنيما وعمره 19 عاما، بعد قصة حب من سيدة تدعى ليلى كامل، ابنة تاجر مجوهرات كبير، وكانت وقتها طالبة بمدرسة ليسيه.

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بعد انفصال سناء شافع  عن زوجته الأولى، توجه إلى ألمانيا، وقضى هناك 9 أعوام، تزوج خلالها من طبيبة تدعى "كريستا"، وهى ابنة طبيب ألمانى كبير، على الرغم من تحذير والده له من الزواج من أجنبية، وأنجب منها ابن يدعى عبد الله النديم، ولكن ​بعد عودته إلى مصر، انفصل عنها.

 

واعترف سناء شافع أنه جمع بين ثلاث زوجات فى وقت واحد، خلال لقاء مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، منهم سيدة كانت تعيش داخل مصر و2 خارجها، ولكنه لم يعلمهن بذلك.

 

تزوج أيضا سناء شافع ، من الفنانة ندى بسيونى، إلا أن العلاقة لم تستمر طويلا وانفصل عنها، ولديه بنت منها تدعى "مايا"، وعلى الرغم من أن الزيجة لم تدم طويلا إلا أنه صرح أنهما يتواصلان، وعمل معها فى مسلسل "أريد رجلا"، حيث كان يقوم بدور شقيقها.

 

رحل الفنان سناء شافع عام 2020، عن عمر ناهز 77 عاما، وقدم في نفس العام ثلاث مسلسلات هي "ليالينا 80 وخط ساخن والقمر آخر الدنيا".

سناء شافع الزينى بركات المعهد العالي للفنون المسرحية حتى لا يطير الدخان شارع عماد الدين معز مسعود معتز الدمرداش

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