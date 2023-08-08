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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

صدى البلد

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير “ تيك توك ” فيديو للفنانة آيتن عامر وأسماء إبراهيم من الساحل الشمالي ، أثناء قضائهما عطلتهما الصيفية . 

وظهرت آيتن عامر وأسماء إبراهيم في الفيديو وهن يرقصن مع المطرب محمود الليثي على أحدي أغانيه الشهيرة .

@kareem..eltonce المجال مجلنا شدين علكل حلنا احلي ايتن واحلي اسما واحلي عيد ميلاد من الساحل الشمالي❤️✨#كريم_التونسي #تريند_التيك_توك #محمود_الليثي ♬ الصوت الأصلي - كريم التونسي🎤🥇

وكانت آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "أولاد عابد" علي قناة MBC مصر، والمسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان2022، لكن تأجل بعد ذلك وتحدد له في البداية أن يعرض في رمضان 2023، ثم بعد ذلك تقرر أن يعرض في موسم خارج السباق الرمضاني، يضم كلا من رياض الخولي، محسن محيي الدين، أيتن عامر، إيهاب فهمي، جمال عبد الناصر،انتصار، نادين مصطفى غريب، مي الغيطي وآخرين ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.

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وفي سياق آخر شاركت ايتن عامر في فيلم “ساعة إجابة” تدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره كثير الخلاف مع والديه المحبين، يصل هذا الخلاف إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهما ويدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة، ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، يسمع صوت الرعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

وكانت قد شاركت الفنانة أيتن عامر، صوراً في احدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام انستجرام.

وظهرت ايتن داخل الاسانسير، بإطلالة كاجوال تبرز فقدانها للوزن بشكل ملحوظ. 

ايتن عامر أسماء إبراهيم الساحل الشمالي المطرب محمود الليثي محمود الليثي

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رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

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