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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوي: سيناريو ع الزيرو ضعيف.. محمد رمضان مازال متعثرا كنجم سينمائي

ع الزيرو
ع الزيرو

 كشف الناقد الكبير طارق الشناوي عن رائيه في فيلم ع الزيرو ، والذي تم طرحه خلال الأيام القليلة الماضية ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين علي راسهم محمد رمضان ونيللي كريم . 

وقال الناقد طارق الشناوي في تصريحات خاصه لـ صدي البلد : من بعد فيلم عبده موته لم يستطيع محمد رمضان ان يحدث قفزة جماهيرية في السينما رغم انه حقق نجاح فارق في الدراما التليفزيونية ، ونجاح في الحفلات الغنائية وفي المسرح الذي حققه علي خشبته إيرادات .

 وأضاف طارق الشناوي : محمد رمضان مازال متعثرا كنجم جماهيري في السينما ، وفيلمه الجديد علي الزيرو ضعيف بشدة من ناحية بناء السيناريو .

حيث من المقرر أن تستقبل السينمات السعودية فيلم “ ع الزيرو ” يوم 10 أغسطس القادم ، اي بعد ما يقرب من 10 أيام علي طرحه في السينمات المصرية.

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 فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

 الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، و إنتاج جمال العدل و استوديوهات ڤوكس. ومن المقرر طرح العمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وللمناطق الأخرى.

 وكان أخر اعمال محمد رمضان فى السينما هو “ هارلي ” ، والذى يتم عرضه حاليا. 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر. 

ويشارك فى بطولة العمل كلا من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك

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