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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

طارق الشناوي: مرعي البريمو متراجع فنيا.. ولديه مشاكل في الإخراج والتمثيل والمونتاج

طارق الشناوي
طارق الشناوي

أكد الناقد الكبير طارق الشناوي ان فيلم مرعي البريمو، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي متراجع فنيا بشكل كبير، وتصدره للإيرادات جاء بسبب ضعف الأعمال التي طرحت معه في نفس التوقيت.

وتابع الناقد الكبير طارق الشناوي في تصريحات خاصه لصدي البلد: الأفلام التي عرضت في موسم عيد الأضحي حصلت علي حظها من المشاهدة وأقبل الجمهور عليها وحققت إيرادات عالية مثل فيلمي بيت الروبي والبعبع ثم تم طرح فيلم محمد هنيدي لذلك حصد المركز الاول في الإيرادات، ولكن العمل متراجع فنيا، وعلى محمد هنيدي أن يراجع التفكير، وبعد فترة سيكون الإيراد مختلف .

واستكمل طارق الشناوي : ضعف الفيلم واضح في السيناريو واداء الممثلين وافتقاره للكوميديا ، والعمل غير جذاب وغير عصري في مسائلة الإخراج ، ولديه مشاكل كبيرة في المونتاج .

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فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

ومن ناحية اخري ينتظر الفنان محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي ، الذي ييشارك في بطولته الفنانة مني زكي ولبلبة وتارا عماد

الفيلم يشارك فيه عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد حلاوة وعارفة عبد الرسول وهو من تأليف عمر طاهر واخراج اسلام خيرى.

مرعى البريمو الفنان محمد هنيدي الناقد الكبير طارق الشناوي فيلم مرعي البريمو فيلم الجواهرجى غادة عادل محمد هنيدي

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