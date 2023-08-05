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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد منير: لا بد من احترام أي ضيف سوداني موجود فى مصر

محمد منير
محمد منير

حرص الفنان محمد منير علي توجيه رسالة الي الشعب السوداني ، وذلك من خلال حفلته في مدينة العلمين .

حيث قال محمد منير : لا بد من احترام أى ضيف سوداني موجود معانا فى مصر، خاصة بعد المأساة الأخيرة التى عاشوها، وربنا يخلى مصر وشعبها". 

حرص الفنان حميد الشاعري علي مشاركة الفنان محمد منير الغناء في حفلهما بمهرجان العالمين ، وسط تفاعل جماهيري كبير. 

وشارك حميد الشاعري الفنان الكبير محمد منير الغناء بحلم يا صاحبي ، ليشعلوا الاجواء وسط تصفيق حاد من الحاضرين . 

وشهد حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاق الحفل.

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

جالسا على كرسي.. محمد منير يبدأ حفله بالعلمين بـ الرزق على الله

 

ويشارك الفنان حميد الشاعري مع الكينج  محمد منير في إحياء الحفل ، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمن سلسلة من الاحتفالات الضخمة خلال الفترة الحالية.

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذى يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى إلى عدة فئات وهى 700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه.

وكان قد بدأ الفنان محمد منير منذ قليل حفله بمهرجان العالمين، بعدما انتهي الفنان حميد الشاعري من فقرته خلال الدقائق الماضية . 

وحرص الفنان محمد منير علي بدء الحفل باغنيته الشهيرة الرزق علي الله ، وهو جالس علي الكرسي . 

 

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