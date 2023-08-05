عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

محمد منير وحميد الشاعري
محمد منير وحميد الشاعري

حرص الفنان حميد الشاعري علي مشاركة الفنان محمد منير الغناء في حفلهما بمهرجان العالمين ، وسط تفاعل جماهيري كبير. 

وشارك حميد الشاعري الفنان الكبير محمد منير الغناء بحلم يا صاحبي ، ليشعلوا الاجواء وسط تصفيق حاد من الحاضرين . 

وشهد حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاق الحفل.

ويشارك الفنان حميد الشاعري مع الكينج  محمد منير في إحياء الحفل ، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمن سلسلة من الاحتفالات الضخمة خلال الفترة الحالية.

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذى يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى إلى عدة فئات وهى 700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه.

وكان قد بدأ الفنان محمد منير منذ قليل حفله بمهرجان العالمين، بعدما انتهي الفنان حميد الشاعري من فقرته خلال الدقائق الماضية . 

وحرص الفنان محمد منير علي بدء الحفل باغنيته الشهيرة الرزق علي الله ، وهو جالس علي الكرسي . 

محمد منير العلمين الجديدة الفنان حميد الشاعري الفنان الكبير محمد منير الكينج محمد منير الفنان محمد منير حفل الكينج محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية: نستطيع توقع حالة الطقس لمدة 3 شهور

تشاد تكشف موقفها من التدخل العسكري في النيجر

ذكر يعادل قيام الليل .. 14 كلمة أوصى بها النبي

نتائج مالية مخيبة لشركة كوالكوم تدفعها لمجال الذكاء الاصطناعي.. القصة الكاملة

10 آلاف جنيه .. الأسعار الجديدة لـ MG 5 بالسوق المصري

الأرصاد تكشف عن سبب التغيرات فى أحوال الطقس خلال الفترة الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

جالسا على كرسي.. محمد منير يبدأ حفله بالعلمين بـ الرزق على الله

أسما إبراهيم تعلن الانفصال عن خطيبها.. آخر صور جمعت بينهما

لن تتوقع أضرار القهوة على الأطفال والحامل.. أحترس من الإفراط منها

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ