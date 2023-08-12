حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

حل معز مسعود ضيف علي برنامج ضيفي ، والمذاع علي قناة الشرق ، ويقوم بتقديمه الاعلامي المصري معتز الدمرداش .

وخلال الحلقة طرح الاعلامي معز مسعود سوال علي ضيفه معز مسعود علي حالته الاجتماعية في الوقت الراهن ، بعد انباء علي طلاقه من الفنانة حلا شيحه .

ورفض معز مسعود الاجابه عن السؤال ، مؤكدا انه لايفضل الحديث عن حياته الشخصية في الاعلام .

وقال معز مسعود انه يتفهم استغراب البعض من مشاركته في انتاج فنية ، وتعاونه مع المخرج والمؤلف محمد دياب ، في عدد من الاعمال ، مؤكدا أنه أخطأ في البداية حين لم يقم بتعريف الجمهور عن هذا الجانب في حياته .

تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انتشار بعض الأنباء حول انفصالها عن الداعية معز مسعود.

وقال والد حلا شيحة، في تصريحات صحفية، إن ما يُقال عن طلاق حلا شيحة ومعز مسعود لا أساس له من الصحة، وأن علاقتهما جيدة جداً.

جدير بالذكر انتشرت بعض الصور للفنانة حلا شيحة برفقة زوجها الداعية معز مسعود عبر صفحات السوشيال ميديا.

كشفت إطلالات حلا شيحة برفقة زوجها عن اختيارها للإطلالات التي تجمع بين الأناقة و الاحتشام، وتحرص على الملابس الفضفاضة التي تزيد من احتشامها.

تقوم حلا شيحة بتنسيق الأوشحة و لم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات مما يمنحها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها ايضا.