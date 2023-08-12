عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

معز مسعود وحلا شيحة
معز مسعود وحلا شيحة

حل معز مسعود ضيف علي برنامج ضيفي ، والمذاع علي قناة الشرق ، ويقوم بتقديمه الاعلامي المصري معتز الدمرداش . 

وخلال الحلقة طرح الاعلامي معز مسعود سوال علي ضيفه معز مسعود علي حالته الاجتماعية في الوقت الراهن ، بعد انباء علي طلاقه من الفنانة حلا شيحه . 

ورفض معز مسعود الاجابه عن السؤال ، مؤكدا انه لايفضل الحديث عن حياته الشخصية في الاعلام . 

وقال معز مسعود انه يتفهم استغراب البعض من مشاركته في انتاج فنية ، وتعاونه مع المخرج والمؤلف محمد دياب ، في عدد من الاعمال ، مؤكدا أنه أخطأ في البداية حين لم يقم بتعريف الجمهور عن هذا الجانب في حياته . 

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

نسخة طبق الأصل.. شبيهة أنغام فى الصوت والشكل تثير الجدل عبر مواقع التواصل

تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انتشار بعض الأنباء حول انفصالها عن الداعية معز مسعود.

وقال والد حلا شيحة،  في تصريحات صحفية، إن ما يُقال عن طلاق حلا شيحة ومعز مسعود لا أساس له من الصحة، وأن علاقتهما جيدة جداً.

جدير بالذكر انتشرت بعض الصور للفنانة حلا شيحة برفقة زوجها الداعية معز مسعود عبر صفحات السوشيال ميديا.

 

كشفت إطلالات حلا شيحة برفقة زوجها عن اختيارها للإطلالات التي تجمع بين الأناقة و الاحتشام، وتحرص على الملابس الفضفاضة التي تزيد من احتشامها.

تقوم حلا شيحة بتنسيق الأوشحة و لم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات مما يمنحها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها ايضا.

 

معز مسعود برنامج ضيفي حلا شيحة ومعز مسعود حلا شيحة طلاق حلا شيحة ومعز مسعود طلاق حلا شيحة محمد دياب معتز الدمرداش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

رحيل مفاجئ.. نجم الاهلي ينتقل إلى دوري روشن السعودي.. تفاصيل

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة ترد على دخول شحنات قمح فاسدة

أكل وتاريخ.. مدونة تستكشف كهف عمره 65 مليون سنة تحول لـ مطعم

باق في الأهلي.. لماذا أعلنت الصحف السعودية عن توقيع المخيف لـ نادي الخليج؟

هل يجوز خطبة المرأة وهي في العدة تنتظر الوضع؟.. الإفتاء تجيب

مفاجأة.. جرام الذهب يقترب من 2700 حنيه اليوم السبت 12-8-2023

مختار نوح: الإخوان قتلوا محمد مرسي قهراً.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الأفوكادو؟

بسعر خرافى.. روبى تثير الجدل بفستان قصير فوق الركبة

حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم يتألقون في حفل بالسعودية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت البرى؟.. تقوية المناعة والعظام الأبرز

فيديو

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

محاولة اغتيال وزير دفاع وإغلاق التليفزيون الرسمي.. ما الذي يحدث في لبنان؟

موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ