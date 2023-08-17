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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

مادلين طبر
مادلين طبر

أشادت الفنانة مادلين طبر بموقع صدي البلد ، مؤكدة انه تمكن من منافسة المواقع الإخبارية العالمية والعربية ، وذلك فى لقاء مصور من أحدي الفاعليات الفنية . 

وحرصت الفنانة مادلين طبر على الإشادة بالمصداقية والمهنية التى يتمتع بها موقع صدي البلد ، كما وجهت الشكر لإدارة الموقع برئاسة الكاتب الصحفي أحمد صبري . 

وقالت مادلين طبر : موقع صدي البلد الأقوى ، ومتقدمين عن مواقع عالمية ، تحياتي الى القائمين على إدارة موقع صدي البلد.

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وكشفت الفنانة مادلين طبر خلال هذا اللقاء عن عملها الفني القادم ، مؤكدة انه سيكون فيلم سينمائي ستلعب فيه شخصية مختلفة عن اخر اعمالها . 

وقالت مادلين طبر : تعاقدت على عمل سينمائي جديد ، والعب من خلاله دور “ سيكو دراما " ، وهو ما جذبني للفيلم ، اذ انه مختلف عن اخر افلامي دكتور نبيل اخصائي تجميل ، والذي كان ينتمي الي نوعية الافلام الكوميدي . 

وكان أخر اعمال الفنانة القديرة مادلين طبر فيلم دكتور جميل أخصائي تجميل ، والذى قدمت فيه دوراً له طابع كوميدي .

“نبيل الجميل اخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدي ونور و مادلين طبر أحمد فؤاد سليم ورحمه أحمد محمد سلام، ومحمود حافظ  حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز إخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمه أحمد.

مادلين طبر احمد صبري “نبيل الجميل أخصائى تجميل” الفنانة مادلين طبر الكاتب الصحفي أحمد صبري موقع صدى البلد نبيل الجميل أخصائي تجميل نبيل أخصائي تجميل

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