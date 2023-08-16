سيكو دراما .. مادلين طبر تكشف عن أحدث اعمالها الفنية

كشفت الفنانة مادلين طبر عن عملها الفني القادم ، مؤكدة انه سيكون فيلم سينمائي ستلعب فيه شخصية مختلفة عن اخر اعمالها .

وقالت مادلين طبر في تصريحات مصورة لصدي البلد : تعاقدت علي عمل سينمائي جديد ، والعب من خلاله دور “ سيكو دراما " ، وهو ما جذبني للفيلم ، اذ انه مختلف عن اخر افلامي دكتور نبيل اخصائي تجميل ، والذي كان ينتمي الي نوعية الافلام الكوميدي .

وكشفت الفنانة مادلين طبر ، عن رأيها في عدم حضور الفنان الكبير عادل إمام تكريمه بمهرجان القومي للمسرح المصري ، والذي اختتم يوم الثلاثاء الماضي .

وقالت مادلين طبر ، في تصريحات مصورة لموقع صدي البلد : كنت أتمني أن يحضر الفنان عادل إمام حفل الافتتاح او الختام للحصول علي تكريمه ، لا أعلم حالته الصحية ولكن " هو بيقدر يمشي " وليس شرط أن يسجل أن يتحدث مع القنوات ويكفيه الحضور ؛ فما سر أن تحجبه عائلته عنا .

واستكملت مادلين طبر ، حديثها قائلة : ادعو له بدوام الصحة ، وعليه أن يحضر تلك التكريمات وسوف نضعه جميعا فوق رؤسنا، عادل أمام وحشنا وهذا عتابي علي أسرته ، رغم أنهم أدري بمصلحته.