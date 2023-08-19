وفاء مكي: أجريت عملية تكميم معدة.. وأتبع نظام غذائي ورياضي للتخسيس

أكدت الفنانة وفاء مكي انها كانت متخوفة من إجراء عملية تكميم المعدة ، والذى خضعت لها خلال الأسابيع الماضية .

وقالت وفاء مكي : لا أعرف عدد الكيلوجرامات التي انقصتها من وزني ، ولكني كشفت أنني بالفعل خضعت الى عملية تكميم معدة .

واضافت وفاء مكي فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : لا أستطيع ان أكل حالياً كميات كبيرة ، وهذا طبيعة عمليات التكميم ، والطبيب المعالج يضع لي حالياً نظام غذائي ، كما أقوم بعمل رياضة لمدة 3 مرات أسبوعاً .

اختفت الفنانة وفاء مكى عن الأعمال الفنية وجلسات التصوير التى تخضع لها الممثلات والمطربات بين الحين والآخر بعض الواقعة القضائية الشهيرة لها.

لفتت وفاء مكى الأنظار إليها بجلسة التصوير الجديدة حيث ظهرت بملامح صافية ووجه مشرق رغم تقدمها فى العمر واستعمال ميك اب بسيط

وارتدت الفنانة وفاء مكي في جلسة التصوير الجديدة فستان سواريه ماكسي من اللون الأحمر وأكمام طويلة مزين ببعض الإكسسورات الفضية وتركت شعرها منسدلا

وفى نفس جلسة التصوير قامت وفاء مكى بتغيير اللوك من سواريه لكلاسيك حيث ارتدت بلوزة ستان سواء أسفلها توب أبيض وقامت بلم شعرها