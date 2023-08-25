عاجل
برلمانى: تصنيع السيارات داخل مصر يجعلها سوقا رائجة أمام الدول فضل قضاء حوائج الناس| من أهم القربات إلى الله تعالى .. الفطرة الإنسانية السوية تدعو إليها.. سبيل للنجاة وتفريج الكربات في الدنيا والآخرة أخبار التعليم|حسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية.. نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة.. جامعة القاهرة تحذر الطلاب انتشرت بفعل الرياح.. الحرائق تجتاح غابات تونس إنجي أبو السعود تكشف سر استعانة فريق عمل «سفاح الجيزة» بأطباء نفسيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

أسما شريف منير
أسما شريف منير

أثارت أسما شريف منير ، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد ظهورها فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الثانية بالعلمين.

وظهرت أسما شرف منير، خلال الحفل، لأول مرة بعد حلق شعرها زيرو، مرتدية فستانا مكشوفا وضعها فى مرمى الانتقادات.

أول رد فعل من شريف منير بعد ظهور ابنته بإطلالة صادمة

وقام الفنان شريف منير بحذف ابنته أسما من حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، والذى اعتبره البعض اعتراضًا على ظهورها الأخير .

وردت أسما شريف منير، على المنتقدين قائلة: إنها أحبت هذه الخطوة لأنها جريئة وتحتاج لقوة، وعلقت: «محدش يقدر يعمل كده». 

وأوضحت أسما شريف منير، أنها تفكر في قيامها بحلق شعرها لتقوم بحملة لدعم مرضى السرطان، لتزورهم في المستشفيات. 

تفاجأت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، بتعليق من إحدى المتابعات لها عبر تطبيق إنستجرام، بعد قيامها بحلاقة شعرها بماكينة الحلاقة الكهربائية. 

وكتبت المتابعة لـ أسما شريف منير، تعليقا على فيديو الحلاقة قائلة: «حرام عليكي بنتك حتتخض»، لتقوم أسما بالرد قائلة: «بنتي قالتلي انتي اكتر حد شجاع أنا شوفته، و قالتلي انها فخورة اني قوية».

أسما شريف منير تحلق شعرها

نشرت أسما شريف منير، فيديو جديدا لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسما شريف منير، وهي تقص شعرها بماكينة حلاقة على الزيرو ، مما أثار الجدل و دهشة عدد كبير من المتابعين.

وعلقت قائلة أسما شريف منير: شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص، غير الغدد وتأثيرها عليه، قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل.

وتابعت أسما شريف منير: رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدرس عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فرق معايا إحساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي…عادي هبطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الأخيرة. 

 

أحدث أعمال شريف منير 

وكانت أحدث أعمال الفنان شريف منير الفنية، هو مسلسله إجازة مفتوحة، الذي تم عرضه في أواخر 2021. 

ويجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته، كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.

 

افتتاح مهرجان القاهرة للدراما افتتاح مهرجان القاهرة أسما شريف منير حفل إفتتاح مهرجان القاهرة حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما مهرجان القاهرة للدراما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

مِرات صاحبي الأجنبية .. اعترافات مثيرة لرجل الأعمال المتهم بتهريب الآثار

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

ترشيحاتنا

خبير يطالب بتسجيل مقتنيات الأديرة ضمن الآثار| تعرف على السبب

«براحة علينا».. تامر أمين يوجه رسالة لـ رضا البحراوي بعد مولوده التاسع

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية وغزة

تشيلسي يكتسح لوتون تاون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ليب موتور T03 موديل 2023 أصغر سيارة كهربائية في مصر.. اعرف سعرها

انتشرت بفعل الرياح.. الحرائق تجتاح غابات تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

انتبهي إلى هذه النصائح.. كيف يتم علاج السخونة عند الأطفال؟

هيتقل ويطول؟.. اعرف تأثير حلاقة أسما منير على شعرها

بسبب مربية طفلتهما.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها | ما القصة؟

فيديو

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في موسم الجيمرز بالسعودية.. شاهد

توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية.. شاهد

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ