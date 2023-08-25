محدش يقدر يعمل كده.. أسما شريف منير ترد على منتقدي حلاقة شعرها

ظهرت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، قبل قليل، للرد على منتقدي حلاقة شعرها مؤخرا.

وردت أسما شريف منير، على المنتقدين قائلة إنها أحبت هذه الخطوة لأنها جريئة وتحتاج لقوة، وعلقت: «محدش يقدر يعمل كده».

وأوضحت أسما شريف منير، أنها تفكر في قيامها بحلق شعرها لتقوم بحملة لدعم مرضى السرطان، لتزورهم في المستشفيات.

رد فعل ابنة أسما شريف منير

تفاجأت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، بتعليق من إحدى المتابعات لها عبر تطبيق انستجرام، بعد قيامها بحلاقة شعرها بماكينة الحلاقة الكهربائية.

وكتبت المتابعة لـ أسما شريف منير، تعليقا على فيديو الحلاقة قائلة: «حرام عليكي بنتك حتتخض»، لتقوم أسما بالرد قائلة: «بنتي قالتلي انتي اكتر حد شجاع أنا شفته، و قالتلي انها فخورة اني قوية».

تعليق أسما شريف منير

أسما شريف منير تحلق شعرها

نشرت أسما شريف منير، فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسما شريف منير، وهي تقص شعرها بماكينة حلاقة على الزيرو ، مما أثار الجدل و دهشة عدد كبير من المتابعين.

وعلقت قائلة أسما شريف منير: شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص، غير الغدد وتأثيرها عليه، قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل.

وتابعت أسما شريف منير: رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدرس عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فرق معايا إحساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي…عادي هبطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة.

أحدث أعمال شريف منير

وكانت أحدث أعمال الفنان شريف منير الفنية، هو مسلسله إجازة مفتوحة، الذي تم عرضه في أواخر 2021.

ويجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته،كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.

مسلسل إجازة مفتوحة

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجدي، أحمد زكريا.