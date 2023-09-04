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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

12 ساعة عمل فقط.. قرارات جديدة لشعبة التصوير للتعامل مع شركات الإنتاج

صدى البلد

نشر عدد من مديري التصوير، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” ، بيان صادر من نقابة شعبة التصوير، يتضمن عددا من القرارات.


وجاء نص البيان : قرار شعبة التصوير.. بعد التحية، ، فقد قررنا نحن مديرو تصوير مصر وبتاريخ 1 سبتمبر ۲۰۲۳ الاتي: صرف أسبوع تحضير مع التعاقد و ذلك نظير المعاينات و الاجتماعات و تصحيح الألوان لإثبات جدية التعاقد.

وتابع البيان : أيام العمل 6 أيام متتالية بحد أقصي بالإضافة إلى أنه من المتفق عليه ان عدد ساعات العمل اليومي ١٢ ساعة فقط ، تبدأ من الحضور متضمنة ساعة للراحة - كما تم الاتفاق على تحديد ۱۲ ساعة للراحة بين نهاية يوم التصوير و بداية اليوم التالي ، كما أن الأجر المتفق عليه أجر نهائي صافي بدون خصم ضرائب وبدون ۱۰٪ قيمة الضريبة المضافة.

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واستكمل البيان :  في حالة الحاجة إلى العمل لساعات اضافية و ذلك فقط في الضرورة القصوى يجب موافقة رؤساء الأقسام ويتم ذلك نظير أجر إضافي عن كل ساعة يحاسب عليها جهة الإنتاج (بقسمة الأجر اليومي على ١٢ ساعة لتحديد قيمة
الساعة الإضافية) و ذلك بحد اقصي ثلاث ساعات من بعد ١٢ ساعة ، كما يتم  حصول مدير التصوير والكاميرا مان ومساعد المصور علي نسخة من العقد في نفس وقت التعاقد ، و تلتزم جهة الإنتاج بدفع ضريبة القيمة المضافة (١٠٪ علي الاجر الأسبوعي) لمدير التصوير والكاميرا مان ومساعد المصور ليقوموا بتوريدها لمصلحة الضرائب كما هو منصوص عليه في قانون القيمة المضافة جهة الانتاج بيان التوريد  اثناء التعاقد سيتم امضاء عقد خاص من قبل شعبه التصوير.


واختتم كل البيان :  تهيب شعبة التصوير بضرورة التزام جميع أعضاء الشعبة بالنقاط السابقة والعمل بالعقد الموحد مع اتخاذ ، إجراءات رادعة علي من يخالف ذلك ، ولكم منا خالص الشكر.

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