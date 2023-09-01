أزماته لا تنتهي.. إعلامية تفتح النار على أحمد سعد بعد إعلان انفصاله

عقبت الإعلامية رباب ياقوت، على إعلان انفصال الفنان أحمد سعد، عن مصممة الأزياء علياء بسيوني، قائلة إن طريقة إعلان الأخيرة خبر الانفصال من الفنان الكبير؛ يكشف قدر انكسارها وقهرها وحزنها من خبر الانفصال عن الفنان أحمد سعد.

إعلامية: زواج أحمد سعد دائما ينتهي بأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأصافت "ياقوت"، خلال تقديمها برنامج "الحدث" المذاع من خلال قناة الحدث اليوم: "خليني أتكلم الأول من منطلق إني ست، علياء بسيوني دي أول جوازة ليها، وخلفت بنتين في أول عامين، وبالتالي هي واحدة عاوزة تعمل عيلة، كلنا عارفين تاريخ الزواج في حياة أحمد سعد، سواء ريم البارودي، أو سمية الخشاب، أو زوجة أخرى لديه أطفال منها".

وتابعت رباب ياقوت، أن سيناريوهات الزواج الخاصة بالفنان أحمد سعد تملأ مواقع التواصل الاجتماعي، وعادة لا تنتهي بشكل طبيعي، والأزمات مستمرة معه، "لازم دايما يبقى فيه قصة لكل جوازة لأحمد سعد، ورغم ده كله، قررت علياء بسيوني أنها ترتبط بأحمد سعد، وقالت إنها هتشتغل على ده".

وأكملت: "عارفين يعني إيه بنت بتحاول تهيء حياة شخص عشان يكون مصدر أمان ليها في وقت هو مهزوز فيه، كلنا شفنا ده، وشفنا التطور الكبير في الشغل والشخصية والكلام، والمقابلات والثقة بالنفس الخاصة بأحمد سعد خلال الفترة الأخيرة، ولكن بوست علياء يبين أد إيه كم الوجع اللي عندها".

وأردفت: "الست لما بتتوجع؛ بتبقى حد تاني خالص، جواها وبراها، ودايما يقولك: الست لما بتحب وتتكسر؛ خاف منها، لأن على قد ما هي حبت؛ على قد ما هي هتبقى الجيش اللي بيحاربك".