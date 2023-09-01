علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

كشفت مصممة الأزياء علياء بسيوني ، طليقة المطرب أحمد سعد،، سبب انفصالهما المفاجئ الذي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي به.

ونفت علياء خيانة أحمد لها مع فتاة أخرى، موضحة أن الانفصال جاء بناءً على رغبة منه.

واعتبرت طليقة المطرب الشهير أنه اتخذ قرار الانفصال بشكل متسرع بين ليلة وضحاها، مضيفة أنه صدمها بهذا القرار حسب وصفها.

الزوجة الرابعة

وعلياء بسيوني هي الزيجة الرابعة في حياة الفنان أحمد سعد، وأنجب منها فتاتين، الأولى علياء نسبة لاسمها والثانية مريم التي ولدت في 17 يوليو/تموز الماضي.

ولمعرفة المزيد حول أسباب انفصال أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني .. تابع الفيديو جراف التالي: