اختياراته مدمرة "جوزاته"| طليقة أحمد سعد تكشف كواليس انفصالهما: “قاعدة ببنتي وهو في الساحل”

للمرة الرابعة له.. انفصل الفنان أحمد سعد عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك رغبة منه في إنهاء العلاقة، عقب إعلان علياء بسيوني عن طلاقهما عبر خاصية "الاستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

أصل غير طيب ومعدن سئ

وكتبت علياء بسيوني: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا".

وتابعت: "حاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي، وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي، شكرًا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك".

وأضافت: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".

منشور طليقة أحمد سعد

طلاق أحمد سعد حديث السوشيال ميديا

وفور انتشار خبر طلاق الفنان أحمد سعد عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، تصدرت هاشتاجات "أحمد سعد" و"علياء بسيوني" و"سمية الخشاب" و"ريم البارودي"، عبر قائمة تريند الأكثر تداوًلا بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا.

وجمع رواد السوشيال ميديا تاريخ تفاصيل زيجات الفنان أحمد سعد السابقة، وركزوا على الأيام الستة مع الفنانة ريم البارودي، وعامين مع الفنانة سمية الخشاب والتي انتهت بمحاكم وأزمة مع الطحال.

وانقسمت تعليقات رواد السوشيال ميديا ما بين تعليقات كوميدية عن الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، عقب طلاق مصممة الازياء علياء بسيوني، وبين تعليقات تجمع ذكريات أحمد سعد وعلاقاته السابقة.

تعليقات رواد السوشيال ميديا

تعليقات رواد السوشيال ميديا

4 زيجات لأحمد سعد

تزوّج الفنان أحمد سعد للمرة الأولى من السيدة لبنى بيومي، وهي أم أولاده أحمد وجودي، وتزوجها عام 2006 وانفصل عنها عام 2011، إلى أن تطورت الخلافات بينهما وطلقها 3 مرات.

كانت المرة الأولى لطلاق لبنى من سعد فى عام 2010، عبر الهاتف المحمول، وقام بردها فى 26 يونيو فى نفس العام، والمرة الثانية بسبب خلافات جمعتها بشقيقته، وطلقها للمرة الثالثة فى 24 مايو 2011، شفويًا، بعد اكتشافها علاقته العاطفية مع صديقتها الفنانة ريم البارودى.

زواج 6 أيام

الزوجة الثانية لأحمد سعد هي الفنانة ريم البارودي عام 2011، ورغم قصة الحب التي جمعت بينهما لسنوات إلا أن العلاقة شهدت أزمات عديدة، حيث بدأت علاقة سعد وريم فى كواليس مسلسل "أحنا الطلبة".

وكان يجمع الفنانة ريم البارودي علاقة صداقة بسعد وزوجته الأولى، ثم تحولت صداقتها بسعد إلى علاقة عاطفية، وتزوّج الثنائى 6 أيام فقط، بحسب ما ذكره "سعد"، فى برنامج "شيخ الحارة"، لكن وقعت بينهما الخلافات والاتهامات عبر وسائل الإعلام بعد ذلك.

أحمد سعد وريم البارودي

طحال سمية الخشاب

وتزوج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب عام 2017، ودام الزواج لمدة عامين، وأعلن سعد انفصاله عن زوجته سمية الخشاب عقب سلسلة طويلة من الشائعات، كانا يقومان معا بنفيها فى كل مرة.

وبررت سمية الخشاب زواجها من أحمد سعد بقولها: "أحمد سعد كان عنده ظروف مينفعش أقولها، وكان بيخرج عن وعيه، وحاول يقتلني ويضربني وخلاني أفقد الطحال من الضرب، ومرفعتش عليه قضية وسجنته سبع سنين، وكان هدفه يخسرني جمهوري ويبوظ شكلي قدام الناس".

أحمد سعد وسمية الخشاب

علياء بسيوني أخر زيجات أحمد سعد

ظهرت مصممة الأزياء علياء بسيوني في فترة حرجة من حياة المطرب أحمد سعد، عام 2020، بعد انفصاله المدوي عن زوجته الثالثة سمية الخشاب، ومعاركه الكلامية مع زوجته الثانية الفنانة ريم البارودي.

ونجحت علياء بسيوني، في منح أحمد سعد "انطلاقة جديدة" اعتمدت على تغيير شكله وإطلالاته، والتركيز التام على أعماله الفنية، ليحقق في فترة قصيرة نجاحات متتالية وضعته على قمة قائمة الأكثر استماعًا طوال السنوات الثلاث الماضية.