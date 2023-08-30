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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلاميون يوجهون رسائل نارية لـ أحمد سعد بعد الطلاق الرابع.. فيديو

أحمد سعد و زجته
أحمد سعد و زجته

شهد الساعات القليلة الماضية، خبر طلاق المطرب أحمد سعد، من مصممة الأزياء علياء بسيوني، وتحدث عدد من الإعلاميين عن هذا الطلاق، ووجهوا رسائل نارية لـ أحمد سعد.

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فقد وجه الإعلامي تامر أمين رسالة لـ الفنان أحمد سعد قائلا :" ايه اخراتها مالك يا أحمد يا سعد، انت بتتجوز وتطلق أكثر ما بتغني".

وأضاف تامر أمين أن أحمد سعد يطلق للمرة الرابعة، وكل فترة هناك مشكلات كثير لـ أحمد سعد، وأن مصممة الأزياء علياء بسيوني، طليقة أحمد سعد هي من كشفت خبر الطلاق.

 

 

‏قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن زوجة الفنان أحمد سعد أعلنت منذ قليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفصالهما لكنها قامت بحذف "البوست".

‏ووجهت الإعلامية بسمة وهبة، ‏خلال برنامجها "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، نصيحة للفنان أحمد سعد، قائلة إن الشهرة والنجومية تغير الناس، وأحمد سعد أصبح يمتلك شهرة ونجومية كبيرة، وكم كبير من المعجبات، وهذا اختبار حقيقي من ربنا، معلقة "لو في حياتك واحدة ست أوعى لما تعلى وتكبر تديها كتف عشان ربنا مش هيكرمك".

‏وأضافت "أن في الوسط الفني نجوم كثر كانوا متألقين لكن الآن نزلوا الأرض بسبب الافتراء على زوجاتهم".

 

ووجهت الإعلامية أنجي أنور رسالة لـ الفنان أحمد سعد بعد طلاقه من مصممة الأزياء علياء البسيوني ولكن ليست هذه المرة الأولى لتطليق أحمد سعد قائلة "بطالب أحمد سعد يراجع نفسه عشان نفسه وعشان عياله".

 

النهاية الموحدة لأحمد سعد
واستنكرت أنور من النهاية الموحدة لكل زيجاته و إفشائهم لكل التفاصيل الزوجية والحياتية له، مؤكدة أن سعد صوت مصري قوي وله جمهوره ولكن حياته الشخصية تمتلئ بالغرابة وعلامات الاستفهام الكثيرة والتساؤلات قائلة: "حرام البهدلة دي لبنات الناس ولبناته وله".

فهذه ليست المشكلة الأولى لسعد، متمنية أن يراجع نفسه في قرار انفصاله المفاجئ لعلياء البسيوني قائلة " أتمني ميدمرش حياته بقراراته".

 

 

أعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما، بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام.


وكشفت علياء بسيوني كواليس وأسرار انفصالها عن أحمد سعد قائلة: "أنا حقيقى تعبت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد فى مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي.. شكرا على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك اكبر، شكرا على المقلب اللي أنا اخدته فى العلاقة دى واللي كنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى..  ربنا معايا أنا وبناتي فى الجاي وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت".


وكان أحمد سعد تزوج ثلاث مرات سابقاً، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانية هي الفنانة ريم البارودي، والثالثة الفنانة سمية الخشاب .

 

أحمد سعد علياء بسيوني طلاق المطرب أحمد سعد تامر امين

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