نشرة الفن: طلاق أحمد سعد وزوجته الرابعة .. وأنغام تكشف تفاصيل ضرب والدها لأمها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها طلاق أحمد سعد وزوجته الرابعة وأنغام تكشف تفاصيل ضرب والدها لأمها.

أعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما منذ قليل بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر انستجرام.

أعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما، بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام.

أعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما، بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام.

حلت المطربة أنغام ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في حلقة جديدة من حلقات برنامجه الشهير ABtalks والذي يعرض أون لاين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يستعد المغني والموسيقي الشاب تامينو حفيد الفنان محرم فؤاد لإحياء حفل في مصر قريبا، وذلك بعدما حقق نجاحا كبيرا في عدد من الدول الأوروبية.

حرصت الفنانة بشرى ان تأتي مبكرا الي العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم المقام بسينما بأحد المولات الكبرى بمدنة ٦ اكتوبر. والتقطت صور مع جمهورها بالسينما.