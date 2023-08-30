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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن: طلاق أحمد سعد وزوجته الرابعة .. وأنغام تكشف تفاصيل ضرب والدها لأمها

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها طلاق أحمد سعد وزوجته الرابعة وأنغام تكشف تفاصيل ضرب والدها لأمها. 

 

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

أعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما منذ قليل بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر انستجرام. 

 

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

أعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما، بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام. 

 

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

أعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما، بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام. 

 

ضرب أمي.. أنغام تكشف سبب تغير علاقتها بوالدها منذ الطفولة| فيديو

حلت المطربة أنغام ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في حلقة جديدة من حلقات برنامجه الشهير ABtalks والذي يعرض أون لاين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

22 سبتمبر.. حفل موسيقى للفنان الشاب تامينو حفيد محرم فؤاد في مصر

يستعد المغني والموسيقي الشاب تامينو حفيد الفنان محرم فؤاد لإحياء حفل في مصر قريبا، وذلك بعدما حقق نجاحا كبيرا في  عدد من الدول الأوروبية.

 

بشرى أول الحاضرين للعرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم

حرصت الفنانة بشرى ان تأتي مبكرا الي العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم المقام بسينما بأحد المولات الكبرى بمدنة ٦ اكتوبر. والتقطت صور مع جمهورها بالسينما.

أحمد سعد أحمد سعد وعلياء بسيوني احمد سعد وزوجته ABtalks

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