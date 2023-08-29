ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

أعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما منذ قليل بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر انستجرام.

طلاق علياء بسيوني من احمد سعد

وكتبت علياء بسيوني عبر انستجرام:" الحمد لله على كل شيء .. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء .. وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا".

أحمد سعد وعلياء بسيوني

وكان أحمد تزوج ثلاث مرات سابقاً، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانية هي الفنانة ريم البارودي، والثالثة النجمة سمية الخشاب .

وبعد انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب، توترت الأجواء بينهما بسبب تصريحات كل منهما في لقاءات إعلامية، حتى كشفت سمية الخشاب عن تفاصيل مثيرة في زواجها بأحمد سعد وكيف عانت معه حتى انفصلت عنه .

ومن ثم تعرف أحمد سعد على علياء بسيوني مصممة الأزياء، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، ونشر أحمد سعد صورة تجمعه بعلياء بسيوني في عيد ميلادها على حسابه على أنستجرام، وكتب عليها :" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي " .

بدأ الجمهور يستنتج علاقة أحمد سعد وعلياء بسيوني، بعد حفل عيد ميلادها الذي أحياه المطرب عمر كمال، وحضره أحمد سعد والتقط صورة معها تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها بفترة وجيزة أعلن أحمد سعد خطبته، وبعد مرور 10 أشهر انفصل أحمد سعد وعلياء بسيوني بشكل مفاجئ ولم يعلن أحدهما أي أسباب للجمهور أو مزيد من التفاصيل، لكن سريعا ما عادت علاقتهما مرة أخرى وتوجت بعقد قرانهما الليلة.