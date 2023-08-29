ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

أعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما، بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام.

طلاق علياء بسيوني من احمد سعد

وكشفت علياء بسيوني كواليس وأسرار انفصالها عن أحمد سعد قائلة: "أنا حقيقى تعبت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد فى مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي.. شكرا على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك اكبر، شكرا على المقلب اللي أنا اخدته فى العلاقة دى واللي كنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى.. ربنا معايا أنا وبناتي فى الجاي وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت".

طلاق علياء بسيوني من احمد سعد

أحمد سعد وعلياء بسيوني

وكان أحمد سعد تزوج ثلاث مرات سابقاً، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانيةهي الفنانة ريم البارودي، والثالثة الفنانة سمية الخشاب .

وبعد انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب، توترت الأجواء بينهما بسبب تصريحات كل منهما في لقاءات إعلامية، حتى كشفت سمية الخشاب عن تفاصيل مثيرة في زواجها بأحمد سعد وكيف عانت معه حتى انفصلت عنه .

طلاق علياء بسيوني من احمد سعد

ومن ثم تعرف أحمد سعد على علياء بسيوني مصممة الأزياء، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، ونشر أحمد سعد صورة تجمعه بعلياء بسيوني في عيد ميلادها على حسابه على إنستجرام، وكتب عليها: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي".