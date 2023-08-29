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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصاله عن علياء بسيوني.. تعرف على عدد زيجات وطلاقات أحمد سعد

صدى البلد

تصدر اسم الفنان أحمد سعد تريند محرك البحث جوجل، بعد إعلان مصممة الأزياء علياء بسيوني انفصالهما بشكل مفاجيء منذ قليل، وكشفت الكثير من المعلومات والأسرار الصادمة. 

 

وتعد هذه الزيجة الرابعة في حياة الفنان أحمد سعد وفيما يلي نرصد أبرز زيجاته وطلاقاته: 

 

تزوج الفنان أحمد من زوجته الأولى لبنى بيومى أم أولاده أحمد وجودى، منذ سنوات،  ولكن هذا الزواج لم يستمر.

 

وأعلن أحمد سعد عن خطوبته من الفنانة ريم البارودى في عام 2011، ولكن هذه العلاقة شهدت عدة أزمات ما بين الزواج غير المعلن رغم نفي الثنائي حتى اليوم. 

 

كما تزوج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب عام 2017، ولكن هذا الزواج استمر قرابة العامين فقط، ليحدث الانفصال بعد نشوب خلافات بينهما.

 

واتهمت سمية الخشاب أحمد سعد بالتعدي عليها أكثر من مرة، ومازالت حرب التصريحات مستمرة بينهما حتى اليوم. 

 

 

وفي النهاية تزوج  الفنان أحمد سعد من مصممة الأزياء علياء بسيونى، وذلك بعد أن جمعتهما قصة حب، وأنجبا ابنتين سويا حتى أعلنت الانفصال عنه اليوم.

أحمد سعد الفنانة سمية الخشاب الفنانة ريم البارودي الفنان أحمد سعد سمية الخشاب ريم البارودى

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