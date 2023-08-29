بعد إعلان انفصالهما.. أبرز صور ومواقف أحمد سعد مع علياء بسيوني

كشفت علياء بسيوني مصممة الأزياء عن طلاقها، من الفنان أحمد سعد بشكل مفاجئ بعدما تخلى عنها وعن بناتها في ستوري لها عبر إنستجرام.

وفيما يلي أبرز صور ولقطات وأحداث حياة علياء بسيوني وأحمد سعد بعدما أنجبا بنتين.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

وكان أحمد تزوج ثلاث مرات سابقاً، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانية هي الفنانة ريم البارودي، والثالثة الفنانة سمية الخشاب .

وبعد انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب، توترت الأجواء بينهما بسبب تصريحات كل منهما في لقاءات إعلامية، حتى كشفت سمية الخشاب عن تفاصيل مثيرة في زواجها بأحمد سعد وكيف عانت معه حتى انفصلت عنه .

ومن ثم تعرف أحمد سعد على علياء بسيوني مصممة الأزياء، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، ونشر أحمد سعد صورة تجمعه بعلياء بسيوني في عيد ميلادها على حسابه على إنستجرام، وكتب عليها: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي".