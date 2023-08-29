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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تجهيزات العرض الخاص لفيلم حريم كريم بإحدى مولات 6 أكتوبر| صور

حريم كريم
حريم كريم

يقام الليلة العرض الخاص لفيلم "أولاد حريم كريم" بإحدى السينمات الكبري بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطاله وصناعه وأبرزهم مصطفى قمر وعلا غانم وبسمة وتيام مصطفى قمر. 

 

 شاركت الفنانة بشرى جمهورها عبر الانستجرام العديد من الصور برفقة  داليا البحيري، علا غانم، تيام قمر وبسمة، وعلقت على الصور وقالت"حريم كريم يقابل أولاد حريم كريم  فى نهائى كأس مهرجان الدراما نسخة العلمين.. بس على مين دا؟!!! ساعة الصفر ۳۰/۸/۲۰۲۳".

 

يعد فيلم أولاد حريم كريم  استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" الذي تم طرحه منذ ١٨ عاما، وكانت تدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق  بينهما بسبب سوء تفاهم ويحاول الزوج  حل هذا الخلاف ويستعين بصديقاته في الجامعة.

وفيلم أولاد حريم كريم من بطولة مصطفى قمر،داليا البحيري،بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل ،بشرى، رنا رئيس وتيام قمر، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج  علي إدريس.

حريم كريم اولاد حريم كريم الفنانة بشرى زينب عزيز داليا البحيري خالد سرحان تيام مصطفى قمر

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