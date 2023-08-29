عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم في مول مصر

اولاد حريم كريم
اولاد حريم كريم

يقام العرض الخاص لفيلم "أولاد حريم كريم" للنجم مصطفى قمر وعدد من نجوم الفن، اليوم الثلاثاء، في سينما مول مصر، الساعة 8 مساء.

أولاد حريم كريم

 

وشاركت الفنانة بشرى عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل  الاجتماعي لـ تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهرت بشرى برفقة داليا البحيري وعلا غانم وبسمة وتيام مصطفى قمر، وهم أبطال فيلم “أولاد حريم كريم”,.

 

وعلقت على الصور قائلة: "حريم كريم يقابل #أولاد_حريم_كريم فى نهائى كأس مهرجان الدراما نسخة العلمين.. بس على مين د؟!!! ساعة الصفر ۳۰/۸/۲۰۲۳".

 

وفيلم "ولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم د، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

 

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا،  وتحديدا في عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

 

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.

اولاد حريم كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

موضوعات متعلقة

خرج من المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر

سيلينا جوميز تتعرض لكسر في يدها .. تفاصيل

بعد إيقاف كزبرة بسببها..رضا البحراوي يثير الجدل ويغني عليا الطلاق كله بيكدب

تعرف على موعد عرض الحلقات المقبلة من مسلسل السفاح

لتعليم أساسيات العزف على الجيتار.. سر تواجد العازف وحيد ممدوح بالسعودية

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

تفاصيل حفل محمد الحلو في جدة وموعد طرح التذاكر

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

ترشيحاتنا

متهم بمواقعة المريضات.. طبيب روض الفرج يكشف تفاصيل جرائمه مع 60 سيدة

فرصة ذهبية لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

بسعر رخيص ومواصفات فائقة.. تعرف على أحدث هاتف من Nokia نوكيا

نساند الأندية المصرية.. «البناني» يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

عباس شراقي يكشف مفارقة غريبة في مفاوضات سد النهضة

أرخص سيارة تويوتا في مصر موديل 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أطعمة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.. أبرزها الشاي الأخضر

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ