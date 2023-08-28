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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تتحدث عن حياتها الشخصية.. أنغام ضيفة ABtalks مع أنس بوخش الثلاثاء

أنغام
أنغام

تحل المطربة أنغام يوم الثلاثاء القادم ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في حلقة جديدة من حلقات برنامجه الشهير ABtalks والذي يعرض أون لاين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وأعلن أنس بوخش عن استضافته لأنغام في حلقة مختلفة من حلقات البرنامج عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقام بطرح فيديو قصير من الحلقة وعلق عليه قائلا: نكتشف الإنسانة خلف اللقب: أنغام، الثلاثاء ٩ مساءً بتوقيت الإمارات على يوتيوب.


ومن المفترض أن تتحدث أنغام خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار والكواليس حول حياتها الشخصية وأولادها، حيث أن أنس بوخش مقدم البرنامج تطرق إلى الكثير من المناطق الشخصية في حياة أنغام والتي تكشف عنها لأول مرة.

 

 

أنغام ومهرجان العلمين

علّقت المطربة أنغام، على مشاركتها أمس فى مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة من خلال تقديم حفل ضخم. 

وأكدت المطربة أنغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى إم سى” قائلة: "بدون مبالغة كنت مبهورة بمدنية العلمين ونجاح الحفل، والجمهور الراقي الذى حضر من مختلف الدول العربية".

 

وأوضحت المطربة أنغام قائلاً: "فرحت لبلدي أكتر من فرحتي بنجاح حفلي وكنت حاسة إني عاوزة أنزل أسلم على كل الناس اللى حضروا من مصر والسعودية، وقطر والكويت وباقي الدول".

أغنية بكتبلك تعهد

وعن أغنية بكتبلك تعهد قالت أنغام ليها خصوصية والرجالة بدأت تتفاعل معاها وحاسة أنى حركت حاجه جواهم بالأغنية دي".

وبالنسبة لإطلالتها قالت انغام كنت حريصة على ارتداء  فستان يتناسب مع الليالي الصيفية والبحر، لافتة إلى أنها ولدت وتربت بمحافظة الاسكندرية. 

أنغام أنس بوخش الإعلامي أنس بوخش المطربة انغام ABtalks

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