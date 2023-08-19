كواليس صوت مصر أنغام فى أرقى سهرة طربية بفعاليات "العالم علمين"

تصدر حفل صوت مصر أنغام الذى أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "العالم علمين" تريند مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع متابعة الملايين من جمهورها بمصر ومختلف الدول العربية للحفل عبر البث المباشر لفضائية الحياة.

حضرت أنغام لمكان الحفل بصحبة نجلها عمر ومديرة أعمالها راندا رياض .

بدأ الحفل بمقدمة قوية ومميزة للإعلامية جاسمين طه والتى وصفت أنغام بأنها جوهرة الموسيقى العربى وإمتدادا طبيعيا وحقيقيا لعمالقة الطرب بمصر والعالم العربي وان أجمل وأصدق لقب لقبت به هو صوت مصر وذكرت الجمهور بتتر المقدمة لمسلسل العائلة للراحلين محمود مرسى وعبد المنعم مدبولي والذى تغنت فيه أنغام فى حب مصر بمرحلة الطفولة من كلمات الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعى.

وبمجرد صعود سلطانة الطرب على خشبة المسرح بجوار فقرتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات تعالت هتافات الترحيب والتصفيق الحار.

وتألقت أنغام كعادتها بإطلالة راقية مرتدية فستانا انيقا كان حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهو من تصميم توني ورد.



وأطربت صوت مصر الجمهور بوصلة دسمة من 27 أغنية مميزة بمشوارها الفني الممتد تخخللها العديد من هتفات منها "بص شوف أنغام بتعمل ايه" .

افتتحت انغام وصلتها بمهرجان العالم علمين ب "نفضل نرقص" ثم قدمت "حالة خاصة جدا" بعدها حرصت على تهنئة مصر ونفسها بالعلمين الجديدة احب الأماكن لها ثم استكلمت ب"اساميك الكتيرة" ،"خليني شويه معاك" ،"بين البينين "، " هتشتاقوا" ،" إتجاه واحد"، "ولا دبلت" ،"سيبك انت" ، "ده اللي عندى" ، "راحت ليالي" ،" بتحبها ولا" ، "مجبش سيرتى" ،" لوحة باهته" وتزايد حماس الجمهور الخليجي بالحفل مع أغنية "لا تهجى" .

كما قدمت "عمرى معاك" ، "انا عايشه حالة" ، "علشان أرضيك" ، "فنجان النسيان" ،" طول ما أنت بعيد" ، "قلبك" ،"عرفها بيا" ،" حتة ناقصة".

وقدمت "اكتبلك تعهد" مرتين تلبية لرغبات الجمهور وتساقطت دموعها خلال غنائها وسط المزيد من هتفات الإعجاب والتصفيق الحار واختتمت ب "ياريتك فاهمنى".

خلال الحفل تعاطفت أنغام مع فئة الجمهور الوقوف نظرا لبعدهم عن المسرح وتواجدهم بالصفوف الاخيرة قائلة: " انا عايزة انزلكم" حيث تم تصميم المكان ليناسب آجواء التصوير التفزيوني المباشر وتم تعويض ذلك بشاشات عرض عملاقة.

وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.

70DC55D4-0C5B-4E6F-A50A-1EE94A82F2F4

FADC0F4B-E31B-4209-BB5B-80FF049BA1D8

BF22366F-3FD4-4D5B-98DA-25B8582BC134

38749FD8-369C-4F94-92EF-DF1C648CE2A0

56702F33-51A7-4E11-9A84-9FB20190B01D

84F8B357-EF7D-4988-A277-F2A6212CC37E

996FAA96-F9E5-4059-80E8-E8A4870780D7

1B5411C7-F617-437B-AA16-EB51C2FE5127

CD6F359D-DDFA-4861-B951-B7DA3441F080

8D4C6D0C-6E98-49C4-97FD-7ACAE9C17652

9A48FF59-6C05-413A-92C6-91A3342336E4

C3A546C1-6CA3-4D52-BBE0-10779D337975

94FDA47A-50AF-46C4-9288-F90E1A3B37AC

41B3F31B-0F83-41AF-911A-0924CA59360E

0610CF69-1B6D-489D-A420-6DBBAC4E0764

9C324A63-7334-4595-9434-D97EEFEBB029