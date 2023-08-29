عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضرب أمي.. أنغام تكشف سبب تغير علاقتها بوالدها منذ الطفولة| فيديو

أنغام
أنغام

حلت المطربة أنغام ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في حلقة جديدة من حلقات برنامجه الشهير ABtalks والذي يعرض أون لاين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

وكشفت أنغام سر تغير علاقتها بوالدها منذ كانت في سن صغيرة، بسبب تعدد المشكلات بينه وبين والدتها، التي تطورت في النهاية إلى أن تعدى بالضرب عليها. 

 

وقالت أنغام في حلقة أنس بوخش: "أنا كنت بحب أبويا جدا ومتعلقة بيه لغاية اللحظة دي.. شفته وهو بيضرب أمي.. وبعدها جه يسلم عليا قلت له لأ". 

 

 

أنغام ومهرجان العلمين

 

علّقت المطربة أنغام، على مشاركتها أمس فى مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة من خلال تقديم حفل ضخم. 

وأكدت المطربة أنغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى إم سى” قائلة: "بدون مبالغة كنت مبهورة بمدنية العلمين ونجاح الحفل، والجمهور الراقي الذى حضر من مختلف الدول العربية".

 

وأوضحت المطربة أنغام قائلاً: "فرحت لبلدي أكتر من فرحتي بنجاح حفلي وكنت حاسة إني عاوزة أنزل أسلم على كل الناس اللى حضروا من مصر والسعودية، وقطر والكويت وباقي الدول".

 

 

 

أغنية بكتبلك تعهد

 

وعن أغنية بكتبلك تعهد قالت أنغام ليها خصوصية والرجالة بدأت تتفاعل معاها وحاسة أنى حركت حاجه جواهم بالأغنية دي".

وبالنسبة لإطلالتها قالت انغام كنت حريصة على ارتداء  فستان يتناسب مع الليالي الصيفية والبحر، لافتة إلى أنها ولدت وتربت بمحافظة الاسكندرية. 

أنغام ABtalks الإعلامي أنس بوخش المطربة انغام مهرجان العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

موضوعات متعلقة

محمد عدوية: مبهور وسعيد بردود فعل حفل مهرجان العلمين

إسلام حافظ برفقة دينا الشربيني وشيرين رضا على بوستر “حدث بالفعل”

تعرف على الأسباب الحقيقية لـ انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

أنانية.. آخر ظهور للفنان أحمد سعد قبل إعلان انفصاله عن علياء بسيوني

بعد انفصاله الأخير.. ازاي أحمد سعد اختياراته مدمرة حياته؟ |صور

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

طفرة مهمة في حياتي.. آخر تصريحات أحمد سعد عن طليقته علياء بسيوني|فيديو

بعد انفصاله عن علياء بسيوني.. تعرف على عدد زيجات وطلاقات أحمد سعد

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: مصر فى قلب الله

ضياء رشوان: استجابة الرئيس للتوصيات زادت من المسؤولية على المشاركين

الأرصاد تصدم المواطنين: عودة الموجة الحارة ودرجات الحرارة تتخطى الـ 40

وداع الصيف.. أجواء شديد الحرارة تضرب البلاد الأيام المقبلة

تعليق الدراسة في السعودية لسوء الأحوال الجوية

منسق الحوار الوطني: أناشد المواطنين بمراسلتنا حال تناول قضية بطريقة غير إيجابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

نشر صوره داخل المتحف البريطاني.. هل يدعم محمد صلاح حملة استعادة مصر للآثار المنهوبة؟

احميها من البكتريا والبلاك.. أطعمة تمنع تسوس الأسنان

فستان أميرة أديب في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل|سعر صادم

فيديو

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ