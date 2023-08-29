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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

22 سبتمبر.. حفل موسيقى للفنان الشاب تامينو حفيد محرم فؤاد في مصر

حفيد محرم فؤاد
حفيد محرم فؤاد

يستعد المغني والموسيقي الشاب تامينو حفيد الفنان محرم فؤاد لإحياء حفل في مصر قريبا، وذلك بعدما حقق نجاحا كبيرا في  عدد من الدول الأوروبية.

 

يتواجد تامينو وفرقته يوم 22 سبتمبر في مصر، وتحديدا في الجريك كامبس بالقرب من ميدان التحرير، وسيتم طرح تذاكر الحفل على موقع تيكتس مارشيه غدا الأربعاء.

 

ونشر تامينو عبر  فيسبوك كلمة مؤثرة عن الحفل الذي يعد بمثابة العودة إلى الوطن بالنسبة إليه،  ويختتم به جولة “سهر” التي انطلق بها منذ فترة. 

 

لمشاهدة البوست من هنا

 

وقال تامينو في منشوره، إنه منذ حفله الأول في مصر من عامين، وهو يتطلع إلى العزف هنا مرة أخرى، معبرا عن سعادته لتمكن فريق عمله من تحقيق هذا الحدث. 

 

تامينو طارق محرم فؤاد، ينتمي إلى أصول بلجيكية ومصرية ولبنانية، ويبلغ من العمر حاليا حوالي 27 عاما، وأطلق أول ألبوماته الغنائية عام 2018.

 

اكتشف تامينو، الذي سمي تيمنا ببطل أوبرا موتسارت الشهيرة "الناي السحري"، صوته عندما كان يغني في المنزل بعد عودته من المدرسة وقبل أن يسجل نفسه لدراسة الموسيقى في أمستردام في سن السابعة عشرة بحسب بي بي سي.

 

ويجمع تامينو بين نشأته الغربية وأصوله الشرق أوسطية، واختار أن يغني باللغة الإنجليزية وليس الفرنسية أوالألمانية ولا حتى العربية، ما يمنحه صوتا متفردا.

 

واستخدم تامينو في بداياته، فرقة من بروكسل أعضاؤها من اللاجئين من العراق وسوريا لمرافقته في الأغنيات التي ضمنها ألبومه، أمثال: "لعل الشمس تشرق" و"هكذا يمضي الأمر".


 

يقدم تامينو العديد من الحفلات الغنائية في دول أوروبية، وأجنبية، ويرافقه شقيقه في عدد من المناسبات الاجتماعية، والفنية وخاصة المتعلقة بالموضة والأزياء. 

تامينو المغني تامينو حفيد محرم فؤاد محرم فؤاد جولة تامينو

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