بعد الحلق .. حفيد محرم فؤاد يرتدي جيبة في أسبوع الموضة بباريس | صور

تواجد المغني البلجيكي تامينو حفيد المطرب الراحل محرم فؤاد في أسبوع الموضة الرجالية بباريس يوم 24 يونيو الجاري، برفقة شقيقه رامي.

وحرص تامينو على التقاط عدد من الصور برفقة شقيقه وعدد من معجبيه، فيما نشر حساب غير رسمي له عبر تويتر، صورة من إحدى إطلالاته مرتديا جيبة نسائية.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها حفيد محرم فؤاد الجدل بإطلالاته، فقد انتشرت له عدد من الصور مرتديا حلق، وهو ستايل خاص به بعدما اشتهر كمغني أجنبي.

تامينو طارق محرم فؤاد، ينتمي إلى أصول بلجيكية ومصرية ولبنانية، ويبلغ من العمر حاليا حوالي 27 عاما، وأطلق أول ألبوماته الغنائية عام 2018.

اكتشف تامينو، الذي سمي تيمنا ببطل أوبرا موتسارت الشهيرة "الناي السحري"، صوته عندما كان يغني في المنزل بعد عودته من المدرسة وقبل أن يسجل نفسه لدراسة الموسيقى في أمستردام في سن السابعة عشرة بحسب بي بي سي.

تامينو حفيد محرم فؤاد

ويجمع تامينو بين نشأته الغربية وأصوله الشرق أوسطية، واختار أن يغني باللغة الإنجليزية وليس الفرنسية أوالألمانية ولا حتى العربية، ما يمنحه صوتا متفردا.

واستخدم تامينو في بداياته، فرقة من بروكسل أعضاؤها من اللاجئين من العراق وسوريا لمرافقته في الأغنيات التي ضمنها ألبومه، أمثال: "لعل الشمس تشرق" و"هكذا يمضي الأمر".



يقدم تامينو العديد من الحفلات الغنائية في دول أوروبية، وأجنبية، ويرافقه شقيقه في عدد من المناسبات الاجتماعية، والفنية وخاصة المتعلقة بالموضة والأزياء.