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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد محرم فؤاد.. تعرف على حقيقة ارتباطه بميرفت أمين

محرم فؤاد
محرم فؤاد

تحل اليوم الاحد، الموافق 25 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان محرم فؤاد، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1934، ورحل عن عالمنا في 27 يونيو عام 2002، عن عمر يناهز ال 68 عاما.

محرم فؤاد 

تزوج محرم فؤاد 7 مرات، كانت الأولى من الراحلة تحية كاريوكا، وعقب انفصالهما تزوج من أجنبية، ثم اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه “طارق”، ويقال إنه ارتبط سرًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث، مما تسبب في انفصاله عن والدة ابنه الوحيد، إلا أن ميرفت أمين نفت ذلك.

بدأ محرم فؤاد حياته الفنية في سن مبكر عندما كان لديه 4 سنوات، كان يقف على خشبة مسرح المدرسة ويغني، و لكن في إحدى الحفلات التي كان يغني فيها جاءه خبر وفاة والدته التي كانت بالنسبة له كل شيء، والتي كانت تشجعه على الغناء، وبعد فترة حاول الطفل أن يستمر فيما كان فيه لكنه اتصدم بمنع أبيه له ورفضه لطريق الفن خوفاً عليه من العقبات التي يواجهها مما أحزنه جدا.

و لم يجد محرم مفرا من تنفيذ رغبة والده، حتى توفى وهو في عمر ال 11، فلم يتردد محرم بعدها في استكمال مشوار الفن.

قدم محرم في الإذاعة ونجح فيها وبدأ يشق خطوات كبيرة في طريقه الفني، وانطلاقه جاءت بمشاركة السندريلا سعاد حسني في فيلم “حسن ونعيمة”، وكانت سعاد حينها وجهاً جديدا وكان عبد الحليم حافظ هو المرشح الأول للفيلم لكنه رفضه ليبحث هنري بركات عن بديل له فرشحه له أحد الأصدقاء ونجح نجاحا كبيرا.

وتُوفى محرم فؤاد في 27 يونيو 2002، بأزمة قلبية، بعد أن ترك ما يقرب من 900 أغنية و 13 فيلمًا سينمائيًا، ومسرحيتين غنائيتين.

ذكرى ميلاد الفنان محرم فؤاد محرم فؤاد

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