رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

أعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما، بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام.

وكالعادة انتظر جمهور أحمد سعد رد فعل الفنانة سمية الخشاب على أنباء انفصالها عن زوجته الرابعة علياء بسيوني التي ارتبطت بها بعد انتهاء علاقته بالممثلة الشهيرة.

ولكن الفنانة سمية الخشاب مختفية من التعليق على الأحداث الجارية عبر تويتر منذ بداية الشهر الجاري، وكان آخر منشور لها بمعلومات عن استعدادها للسفر إلى المالديف وتجاهل خبر انفصال أحمد سعد، وتكتفي بالترويج لأغنيتها الجديدة “أركب عالموجة”.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

وكان أحمد تزوج ثلاث مرات سابقاً، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانية هي الفنانة ريم البارودي، والثالثة النجمة سمية الخشاب .

وبعد انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب، توترت الأجواء بينهما بسبب تصريحات كل منهما في لقاءات إعلامية، حتى كشفت سمية الخشاب عن تفاصيل مثيرة في زواجها بأحمد سعد وكيف عانت معه حتى انفصلت عنه .

ومن ثم تعرف أحمد سعد على علياء بسيوني مصممة الأزياء، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، ونشر أحمد سعد صورة تجمعه بعلياء بسيوني في عيد ميلادها على حسابه على أنستجرام، وكتب عليها :" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي " .

بدأ الجمهور يستنتج علاقة أحمد سعد وعلياء بسيوني، بعد حفل عيد ميلادها الذي أحياه المطرب عمر كمال، وحضره أحمد سعد والتقط صورة معها تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها بفترة وجيزة أعلن أحمد سعد خطبته، وبعد مرور 10 أشهر انفصل أحمد سعد وعلياء بسيوني بشكل مفاجئ ولم يعلن أحدهما أي أسباب للجمهور أو مزيد من التفاصيل، لكن سريعا ما عادت علاقتهما مرة أخرى وتوجت بعقد قرانهما الليلة.