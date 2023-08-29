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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى أول الحاضرين للعرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم

صدى البلد

حرصت الفنانة بشرى ان تأتي مبكرا الي العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم المقام بسينما بأحد المولات الكبرى بمدنة ٦ اكتوبر. والتقطت صور مع جمهورها بالسينما.

 

وكان قد روج الفنان مصطفى قمر لـ فيلمه الجديد “أولاد حريم كريم”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

 

وكتب مصطفى قمر: "العرض الخاص لـ فيلم اولاد حريم كريم 30/8، الساعة 9 مساءً في جرين بلازا مول مصر بالقاهرة، وحفل الساعة 9 مساء يوم 29/8 بالإسكندرية متتأخروش".

 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" الإعلان الرسمي له، وسيطرت الكوميديا على معظم مشاهده.

 

ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل 30 أغسطس الجاري.

 

وقدم مصطفى قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

 

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

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