الشهرة غيرتك.. بسمة وهبة توجه رسالة قوية لـ أحمد سعد|فيديو

‏قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن زوجة الفنان أحمد سعد أعلنت منذ قليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفصالهما لكنها قامت بحذف "البوست".

‏ووجهت الإعلامية بسمة وهبة، ‏خلال برنامجها "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، نصيحة للفنان أحمد سعد، قائلة إن الشهرة والنجومية تغير الناس، وأحمد سعد أصبح يمتلك شهرة ونجومية كبيرة، وكم من كبير من المعجبات، وهذا اختبار حقيقي من ربنا، معلقة "لو في حياتك واحدة ست أوعى لما تعلى وتكبر تديها كتف عشان ربنا مش هيكرمهم".

‏وأضافت "أن في الوسط الفني نجوم كثر كانوا متألقين لكن الآن نزلوا الأرض بسبب الافتراء على زوجاتهم".