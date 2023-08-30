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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انفصالهما .. شاهد أجمل صور جمعت أحمد سعد وطليقته

أحمد سعد وطليقته
أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

تصدّرت مُصممة الأزياء علياء بسيوني، وطليقها الفنان أحمد سعد تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد إعلانها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، انفصالها عن «سعد»، عبر خاصية الاستوري.


 

واعتادت مصممة الأزياء علياء بسيوني على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.


 

وتتميز مصممة الأزياء علياء بسيوني بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد مصممة الأزياء علياء بسيوني،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور مُصممة الأزياء علياء بسيوني وطليقها الفنان أحمد سعد.

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أحمد سعد الفنان أحمد سعد علياء بسيوني لفنان أحمد سعد مصممة الأزياء علياء بسيوني

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